新华社华盛顿4月19日电 专访｜“产能过剩论”为保护主义提供借口——访美国彼得森国际经济研究所高级研究员拉迪

新华社记者熊茂伶

总部位于美国华盛顿的智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪日前接受新华社记者专访时表示，“产能过剩论”为保护主义提供了借口，这一论调对全球贸易而言是潜在的危险。

拉迪说，按照这一论调，任何国家都不应生产超出其国内消费能力的产品。每个国家只能生产供本国消费的商品，全球贸易将不复存在。“这对每个经济体而言都将是完全而彻底的灾难。”

这位长期研究中国经济的美国经济学家举例说，比亚迪是一家全球化的企业，在生产电动汽车方面具有比较优势。“一家具有竞争力的电动汽车制造商，难道只能为其国内市场服务，而不能出口产品？”

拉迪此前告诉记者，他对所谓“中国产能过剩论”背后隐藏的逆全球化和贸易保护主义感到担忧。他说，作为一名经济学家，他并不清楚如何来衡量所谓的“产能过剩”。如果从美国的角度来看，美国波音公司是否应该减产？美国种植大豆的农场是否应该限产？

针对某些西方媒体渲染所谓“中国消费恢复乏力”，拉迪说，今年第一季度消费对中国经济增长贡献率为73.7%，体现出消费在经济增长中的重要作用。

“我认为（中国的）消费增长很可能会领先于国内生产总值增长，并对经济增长作出相当大的贡献，”拉迪说，“我认为今年中国经济能够实现5%左右的增长目标。”

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