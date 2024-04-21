新华社荷兰瓦赫宁根4月20日电 专访｜“荷中科学家之间的合作有助于推动全球合作”——访荷兰瓦赫宁根大学及研究中心董事会主席绍克耶·海莫法拉

新华社记者王湘江 马志异 刘宇轩

“荷兰与中国的大学和科研机构之间的合作不仅让彼此获益，对促进科学领域的全球合作也非常重要。”荷兰瓦赫宁根大学及研究中心董事会主席绍克耶·海莫法拉日前在瓦赫宁根大学校园接受新华社记者专访时说。

瓦赫宁根大学及研究中心是荷兰乃至世界著名农科学府。2024年QS世界大学排名显示，瓦赫宁根大学及研究中心在农林领域的排名世界第一。海莫法拉说，作为荷兰的农科高等教育机构，瓦赫宁根大学及研究中心与中国的大学和研究机构有着广泛的合作，双方都从中获益匪浅。

海莫法拉说，当前，世界面临的一些紧迫问题超越了国界，如人口增长压力、淡水资源匮乏、粮食安全以及未来人类健康等。面对这些问题，荷中两国科研人员应加强合作，共同努力寻找解决之道。她举例说，农业用水占全球淡水资源使用量的70%，这一问题事关未来粮食安全和人类健康福祉，荷中双方可以在这一领域开展切实合作。

她说，双方目前在可持续发展领域的合作越来越多，包括粮食安全、气候变化、水质、环境污染等领域，她认为荷中双方在这些领域开展合作，“对所有人都有好处”。

海莫法拉表示，双方还可以共同探索健康、可负担、安全和营养丰富的可持续饮食模式等，这可以成为双方未来合作的重要领域，也将为全球可持续发展贡献力量。

日前，在瓦赫宁根大学及研究中心校园内，海莫法拉出席了中国乳业龙头企业伊利集团举办的伊利欧洲创新中心升级仪式。该机构是双方于2014年合作建立的，如今已经成为瓦赫宁根大学产学研生态系统的重要组成部分。

海莫法拉说，10年来，瓦赫宁根大学与伊利欧洲创新中心在相关领域科研、成果转化以及人才培养等方面的合作成效卓著。她说：“荷中科学家之间的合作有助于推动全球合作，我认为，这种科学交流对于两国人民的福祉非常重要。”

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