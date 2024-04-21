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国际观察｜以伊或陷低烈度“报复循环”

李芮、支林飞、李军、沙达提、王卓伦、冀泽、程帅朋
2024年04月21日09:38 | 来源：新华网
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新华社开罗4月19日电 题：以伊或陷低烈度“报复循环”

新华社记者

伊朗中部伊斯法罕省19日凌晨发生爆炸，伊朗多地启动了防空系统，拦截数架无人机。美国广播公司报道，以色列当天凌晨对伊朗境内发动袭击。

分析人士指出，此次袭击被认为是以色列对此前伊朗为报复“炸馆”事件打击以色列的回应，但袭击未给伊朗带来严重损失，表明以方更多是为了警告威慑而非升级冲突。伊朗方面因此也不太可能采取过于猛烈的回击行动，中东局势或陷入一种低烈度的“报复循环”。但这种“报复循环”包含巨大风险，一旦出现误判很可能造成地区局势严重升级。

袭击方式有讲究

据伊朗媒体报道，伊朗伊斯法罕省东北部19日发生爆炸，爆炸地点靠近伊斯法罕国际机场和伊朗空军的基地。伊朗外交部长阿卜杜拉希扬同日说，伊朗防空部队当天早些时候在伊斯法罕省击落微型飞行器，伊方未遭受任何人员伤亡。

这是4月19日拍摄的伊朗国家电视台直播伊斯法罕城市画面。新华社记者沙达提摄

这是4月19日拍摄的伊朗国家电视台直播伊斯法罕城市画面。新华社记者沙达提摄

伊朗驻叙利亚使馆馆舍本月1日遭以色列袭击后，伊朗于14日凌晨对以色列本土发动大规模导弹和无人机袭击，以示报复。以色列战时内阁回应称，将“明确而有力地”对伊朗袭击作出反击。此次爆炸发生后，虽然以色列官方拒绝置评，但多家媒体报道都说是以色列发动了袭击。

有分析指出，以色列长期奉行“对等报复”策略，且当前维持冲突状态对以总理内塔尼亚胡继续执政有利，因此以色列报复伊朗在意料之中。不过从此次袭击的具体情况看，袭击地点和方式显然经过精心挑选。

伊斯法罕省省会伊斯法罕市有多个核研究场所，包括一个铀转化工厂。爆炸发生后，国际原子能机构在社交媒体发文，确认伊朗核设施未受损。美国福克斯新闻也援引美军方人士的话说，以色列的袭击目标是位于伊斯法罕的军事基地，而不是核设施。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，此次对伊朗的袭击是“有限打击”，没有针对核设施体现出袭击发动方保持了一定程度的克制，更多是要对伊朗进行警告和威慑。

美国《纽约时报》文章说，以色列打击伊朗伊斯法罕常规军事目标发出的信号很明确，即它可以突破伊斯法罕的多层防空系统，而这其中许多防空系统排列在铀转化设施等关键地点周围。

既默许又“撇关系”

据《纽约时报》等媒体报道，美国和以色列官员透露，以色列对伊朗发动袭击前已告知美国。美国有线电视新闻网援引一名美国高级官员的话说，以色列18日已告诉美国，将在未来几天对伊朗展开报复。

2023年11月3日，在以色列特拉维夫，以色列总理内塔尼亚胡（后排右二）会见到访的美国国务卿布林肯（前排右二）。新华社发（以色列总理办公室供图）

2023年11月3日，在以色列特拉维夫，以色列总理内塔尼亚胡（后排右二）会见到访的美国国务卿布林肯（前排右二）。新华社发（以色列总理办公室供图）

美国是以色列的最大支持者。伊朗袭击以色列后，美国要求以色列如对伊朗进行报复应提前通知美方。美国国务卿布林肯19日在意大利参加七国集团外长会期间表示，以色列在“最后一刻”通知美国即将发动对伊朗的袭击，“但美国没有参与其中”。

叙利亚政治分析人士穆罕默德·奥马里认为，围绕此次袭击行动，以色列与美方应该提前协调过。伊朗国际问题专家哈桑·贝赫什提·普尔说，以色列不太可能在没有与美国协调的情况下挑起与伊朗的冲突，“如果没有美国的技术和后勤支持，以色列无法攻击伊朗”。

分析人士表示，美国要求以色列在反报复前提前通知，这意味着美国试图控制以方反报复的强度，在默许以色列低强度报复的同时“撇清关系”。

“报复循环”引担忧

伊朗领导人近期多次强调，无意加剧地区紧张局势，但会对任何“侵略”行为做出“坚决而强有力的”反应。总统莱希17日在伊朗建军节阅兵式上说：“以色列对我们领土的任何袭击都将得到严厉回应。”伊朗多名高级将领也在不同场合表示，伊朗处于“最佳战备状态”以应对以色列的任何攻击。

图为2022年8月29日拍摄的伊朗总统莱希在德黑兰举行记者会的资料照片。新华社发（伊朗总统网站供图）

图为2022年8月29日拍摄的伊朗总统莱希在德黑兰举行记者会的资料照片。新华社发（伊朗总统网站供图）

分析人士指出，以色列与伊朗在中东地区争斗多年，过去基本是通过“代理人”进行“影子战争”，虽然近期冲突公开化，但双方仍保持克制。丁隆认为，伊朗和以色列可能陷入一种“你来我往”的低烈度拉锯式“报复循环”。

澳大利亚国立大学政治学者查尔斯·米勒告诉美国《华盛顿时报》，伊朗和以色列一样，都不希望危机“升级太多”。“双方实际上都希望被视为在采取行动，而又不用真正承担过于挑衅的风险。”

奥马里认为，伊朗方面没有在此次袭击中受到重大损失，很可能不会直接做出反应，伊以双方或选择重返“影子战争”。但他同时指出，中东地区局势仍面临更加动荡的危险。

分析人士表示，以伊双方可能都不愿冲突升级，但均誓言一旦遭遇袭击将报复回击。“报复循环”或许是低烈度的，但一旦出现误判将导致严重后果。

国际社会对此高度担忧。联合国秘书长古特雷斯19日通过发言人迪雅里克发表声明，呼吁立即结束中东地区相互报复的危险循环。声明说，国际社会应共同努力，阻止可能给整个中东地区以及更大范围带来毁灭性后果的形势发展。（参与记者：李芮、支林飞、李军、沙达提、王卓伦、冀泽、程帅朋）

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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