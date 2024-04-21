新华社巴黎4月19日电（记者张百慧）“奔流：面向未来的无界之城”巴黎论坛（简称《奔流》巴黎论坛）18日下午在法国巴黎的布龙尼亚宫拉开帷幕。中国驻法国大使馆公使陈力、法国参议院法中小组副主席樊尚·卢奥等中法政、商、学、艺界代表出席活动。

2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。上海市人民政府新闻办公室牵头发起《奔流：从上海出发——全球城市人文对话》首季巴黎场系列活动，其中《奔流》巴黎论坛聚焦于上海与巴黎的人文联结与城市发展，探讨中法建交60周年为东西方文明对话创造的契机。

在论坛现场，法国建筑科学院院士、同济大学教授伍江和法国建筑科学院院士马丁·罗班发表了主旨演讲，围绕河流与历史遗产，分享了对水岸城市可持续发展的见解。

在论坛期间的《河流·城市灵感之源》圆桌对话会上，法国赛努奇亚洲艺术博物馆馆长易凯表示，水是中国画创作的必需品，也是创作的题材，从而也成为法中交流的主题。华东师范大学思勉高等人文研究院院长袁筱一说，在法国，塞纳河左岸曾是文学中心，以其特色的咖啡馆和经常光顾其中的诗人与作家而著称，从而定格了巴黎在中国人心中的形象。

在《两河对话·创新无界》圆桌对话会上，多位经贸界代表及行业领袖共议中法两国的跨界合作与产业创新间的互动融合。

据主办方介绍，《奔流》首季巴黎场系列活动持续18天，包括苏州河主题展、“中华餐饮世界表达·2024相约巴黎”活动、“行走江南园林”展览、“水岸丹青”展览、“一条河与一座城”双城对话影像艺术展等，汇聚城市的历史记忆、美食之味、建筑之美、绘画之魂、影像之力，呈现中法之间的人文艺术交流。

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