新华社北京4月20日电 综合新华社驻外记者报道：4月20日是第15个联合国中文日。连日来，联合国机构和多国举行了丰富多彩的中文日庆祝活动。

由中国常驻联合国代表团与联合国中国书会联合主办的庆祝活动“载言载乐，和合共生”日前在联合国总部举行。精彩的中国音乐表演、语言讲座和圆桌讨论等活动全面展示了中华文化的深厚底蕴。上海图书馆推出的短片《书写的历史》通过音乐与文字的结合，为观众呈现了一场汉字历史的视觉盛宴。

在联合国内罗毕办事处中文日庆祝活动现场，“仓颉造字”的古老传说让众人着迷，江苏民歌《茉莉花》与唢呐民乐《百鸟朝凤》为活动现场带来“鸟语花香”。联合国内罗毕办事处总干事班古拉表示，通过庆祝中文日，人们认识到丰富和传承中文这种世界语言的重要性。中国驻肯尼亚大使周平剑说，中文是中国文化传承的标志和载体，透过中文可以更好读懂中国、读懂中国人。

由中国驻非盟使团、联合国非洲经济委员会和联合国教科文组织驻非盟联络办公室共同举办的中文日庆祝活动日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。中国援埃塞医疗队队员、当地孔子学院和鲁班工坊学生等表演了中华武术、戏剧、机器人写汉字等节目。联合国教科文组织驻非盟联络办公室主任丽塔·比苏瑙特表示，活动让大家欣赏到中文的魅力和博大精深，了解中文对当今世界的影响。中国驻非盟使团团长胡长春说，中文是全球使用人数最多的语言，学习中文有助于促进中非民心相通，助力构建高水平中非命运共同体。

“龟甲牛骨上的精灵：甲骨文艺术展”中文日主题活动19日在南非立法首都开普敦拉开帷幕。据主办方介绍，此次展览共展出70余件甲骨文艺术作品，重点介绍了与甲骨文相关的重大发现和研究成果。中国驻开普敦总领事尤文泽说，此次展览为观众提供了感知中文悠久历史和博大精深的独特视角和平台。南非西开普省文化体育部门负责人盖伊·雷德曼在致辞中表示，希望两国人民继续“温故知新”，相互学习，共同进步。

为庆祝联合国中文日，汉语教材《盼达汉语》新书发布会19日在拉脱维亚首都里加举行，这是首部用中文、拉脱维亚语、俄语、英语四种语言编写的拉脱维亚本土汉语教材。中国驻拉脱维亚大使唐松根说，《盼达汉语》是中拉两国师生合作编写本土化教材的有益尝试和重要成果，是中拉中文教育者的智慧结晶，将成为拉脱维亚朋友学习中文的新帮手。拉脱维亚大学校长贡达尔斯·贝尔津什表示，中文是全世界广泛使用的一门语言，希望这本教材能带动更多年轻人学习中文。

尼泊尔孔子学院和孔子课堂的师生19日在尼首都加德满都表演丰富多彩的节目，庆祝联合国中文日。尼泊尔语言委员会主席戈帕尔·塔库尔在致辞中说，联合国庆祝中文日意在促进多语言使用和文化多样性，中文现已成为尼泊尔人的就业语言之一。中国驻尼泊尔大使陈松说，尼泊尔学生和各界人士通过学习中文，不仅增进了两国人民的相互了解，也为尼泊尔的文化多样性和社会发展注入新活力。

中国驻委内瑞拉大使馆和玻利瓦尔大学孔子学院日前联合举办中文日活动，来宾体验美食茶艺、围棋书法、宫灯剪纸等中国传统文化。中国驻委内瑞拉大使蓝虎在致辞中介绍汉字起源和中文的深远意义，表示中方愿培育更多文化使者，深化中委两国交流互鉴与务实合作。

在阿尔巴尼亚地拉那大学孔子学院主办的中文日活动中，汉字游戏、书法体验、茶艺品鉴、古筝演奏等活动引来嘉宾和师生积极参与。中国驻阿尔巴尼亚大使庞春雪表示，希望大家通过学习中文认识一个历史悠久、繁荣发展、开放包容、和平合作的中国，也希望大家从感知中国文化开始，努力成为中阿文化交流与友好合作的使者。

比利时、奥地利、突尼斯、圣多美和普林西比等国也举办了丰富多彩的中文日庆祝活动。

2010年，联合国将中国传统二十四节气中的“谷雨”这一天定为联合国中文日。

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