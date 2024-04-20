新华社莫尔斯比港4月20日电（记者章建华 王琪）当地时间4月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长特卡琴科会谈后共同会见记者。

王毅表示，我同特卡琴科外长进行了深入、友好的会谈，达成广泛共识。

我们一致认为，中国和巴新要继续相互信任、相互支持，坚定不移维护好、发展好两国全面战略伙伴关系。建交近半个世纪以来，中方始终视巴新为重要伙伴和亲密朋友，坚持从战略高度看待两国关系，以平等的态度推进两国交往。习近平主席同马拉佩总理多次进行战略沟通，明确了两国关系发展方向。中方坚定支持巴新维护好国家的主权和领土完整，支持巴新走出一条符合本国国情的成功发展道路，赞赏巴新恪守一个中国原则，支持中方的核心利益和重大关切。

我们一致同意，要始终聚焦发展，面向民生，全面推进各领域互利合作。巴新是第一个同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录和合作规划的太平洋岛国，已成为中国在岛国地区的最大贸易伙伴、最大投资目的地、最大工程承包市场。在双方共同努力下，落实去年10月马拉佩总理访华成果取得重要进展。中国内地和岛国之间首条直航航线顺利开通。中国同岛国之间首个自贸协定值得期待，中国的市场将向巴新开放。共建应对气候变化南南合作低碳示范区取得积极进展。在防灾减灾、信息通信、农产品贸易、能源等重点领域，双方决心以更高的质量、更快的速度、更好的效果推进务实合作。面对近期巴新洪涝灾害，中方感同身受，已经提供紧急人道主义援助，还将于下周紧急运送一批救灾物资。

我们一致主张，太平洋岛国的内政不容干涉，自主发展的权利不容剥夺，和平稳定的局面必须守护。岛国有权同所有发展伙伴开展友好合作。中国和太平洋岛国都是全球南方成员，都是发展中国家。双方互帮互助、深化南南合作，是天经地义、光明正大的事情。中方视太平洋岛国为推动构建人类命运共同体不可或缺的伙伴，始终按照充分尊重岛国主权独立、充分尊重岛国自身意愿、充分尊重岛国民族文化传统、充分尊重岛国联合自强的四原则发展同岛国的关系。中国对岛国的援助，始终坚持不附加政治条件，不强加于人，也从来不开“空头支票”。我们呼吁国际社会更积极关注岛国的特殊处境和正当关切，聚焦气候变化、民生改善等岛国最关心的议题，多出主意，多想办法，多干实事，多做好事。

王毅强调，不干涉别国内部事务，这是联合国宪章确立的国际关系基本准则，也是发展中国家安身立命的保障所在。所罗门群岛正在举行大选。我们祝愿大选顺利、安全举行。各方都应尊重所罗门群岛人民的选择，不要干涉所罗门群岛的内政。相信所罗门群岛人民有智慧、有能力自主决定国家的未来。

(责编：卫嘉、白宇)