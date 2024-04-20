新华社莫尔斯比港4月20日电（记者章建华 梁有昶）当地时间4月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长特卡琴科举行会谈。

王毅表示，中方始终从战略高度看待和重视巴新的作用。在太平洋岛国地区，巴新面积最大、人口最多、资源最优，地处大洋洲和东南亚连接地带，有着独特区位和巨大发展优势，完全可以成为一个更加繁荣、更加自主、更具国际和地区影响的国家。中方始终从长远角度发展双边关系。中巴新关系发展到今天，是两国历代领导人共同引领的结果，是两国各界友好人士共同努力的结果，我们要共同继承、精心呵护、发扬光大。中方愿同巴新进一步落实两国领导人达成的重要共识，打造更高水平、更高质量的全面战略伙伴关系。我们将继续同巴新平等相待，坚定支持巴新维护主权独立和国家统一，坚定支持巴新加快国家振兴和民生改善，坚定支持巴新在地区和多边事务中发挥更大作用。

王毅说，巴新是共建“一带一路”重要合作伙伴，连续两届应邀出席“一带一路”国际合作高峰论坛并作出积极贡献。双方编制了共建“一带一路”合作规划，建立了工作机制，应紧紧围绕发展合作这个中心任务，逐项落实、压茬推进，确保合作成果尽早显现，使巴新人民及早受益。中方愿同巴新保持高层交往，尽快开启自贸协定谈判，加强在经贸投资、基础设施、农林渔业、清洁能源、应对气候变化等领域合作，打造信息通讯技术、防灾减灾以及警务合作等新亮点，推动两国关系不断迈上新台阶。

王毅强调，作为发展中国家，中国同南太岛国的交往合作致力于相互支持、相互帮助，实现共同发展，没有任何地缘政治私利。南太地区不应成为大国博弈的竞技场，任何国家都不应将岛国当作自己的“后院”，不应搞零和博弈、排他性安排，而是要为岛国多做实事，为岛国人民带来更多实惠。

特卡琴科表示，中国是巴新的亲密朋友，两国领导人保持着密切沟通，建立了高度互信，双方各领域合作进展顺利，为两国人民带来实实在在的福祉。巴新政府长期坚持并将继续坚定奉行一个中国政策，理解和支持中国实现国家统一的努力。巴新致力于推动两国关系取得更大发展，期待在经贸、电信、能源、农业、教育、警务、防灾减灾等领域加强合作，进一步便利人员往来。衷心感谢中方为巴新应对近期洪涝灾害提供的无私帮助。巴新认为中国与南太岛国的合作促进了地区发展，重视中方在国际地区事务中的重要作用和公道立场，愿同中方加强沟通协调。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。

会谈结束后，两国外长共同出席了有关合作文件签字仪式。

(责编：卫嘉、白宇)