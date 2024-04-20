人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻西班牙大使馆举办“侨界法治讲座”

2024年04月20日15:41 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网马德里4月19日电 （记者范剑青）4月18日，中国驻西班牙大使馆举办“侨界法治讲座”，向旅西侨胞介绍西班牙的法律法规。中国驻西班牙大使姚敬在讲座上致辞，著名华人律师季奕鸿主讲，来自马德里和外地省市的侨领共百余人参加讲座。

姚敬表示，广大旅西侨胞为促进中西两国间的经贸人文交流作出贡献，但也存在少数因为不懂当地法律而权益受到损失，甚至极个别触犯法律的情况。中国驻西使馆始终把“外交为民”牢牢扛在肩上，维护广大旅西侨胞合法权益，同时坚持全面依法治国理念，推动在西侨民懂法守法。

中国驻西班牙大使姚敬在侨界法治讲座上致辞。人民网记者 范剑青摄

中国驻西班牙大使姚敬在侨界法治讲座上致辞。人民网记者 范剑青摄

季奕鸿律师青年时代来西班牙求学，获得律师执业资格后于1999年成立西班牙第一家华人律师事务所。20多年来他经手处理了大量华侨华人法律事务，积累了丰富的涉侨法律实践经验。在本次讲座中，他围绕为什么要了解西班牙法律、在西侨民的正当合法权利、如何维护自己的合法权利、各行业典型的法律纠纷等题目，结合具体案例进行了详细讲解。

季奕鸿律师主讲法律知识。人民网记者 范剑青摄

季奕鸿律师主讲法律知识。人民网记者 范剑青摄

参会侨领们纷纷表示，本次讲座中介绍的法律知识丰富而实用，回去后将把有关知识进一步向各自侨团成员、亲友认真普及。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部