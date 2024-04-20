人民网马德里4月19日电 （记者范剑青）4月18日，中国驻西班牙大使馆举办“侨界法治讲座”，向旅西侨胞介绍西班牙的法律法规。中国驻西班牙大使姚敬在讲座上致辞，著名华人律师季奕鸿主讲，来自马德里和外地省市的侨领共百余人参加讲座。

姚敬表示，广大旅西侨胞为促进中西两国间的经贸人文交流作出贡献，但也存在少数因为不懂当地法律而权益受到损失，甚至极个别触犯法律的情况。中国驻西使馆始终把“外交为民”牢牢扛在肩上，维护广大旅西侨胞合法权益，同时坚持全面依法治国理念，推动在西侨民懂法守法。

中国驻西班牙大使姚敬在侨界法治讲座上致辞。人民网记者 范剑青摄

季奕鸿律师青年时代来西班牙求学，获得律师执业资格后于1999年成立西班牙第一家华人律师事务所。20多年来他经手处理了大量华侨华人法律事务，积累了丰富的涉侨法律实践经验。在本次讲座中，他围绕为什么要了解西班牙法律、在西侨民的正当合法权利、如何维护自己的合法权利、各行业典型的法律纠纷等题目，结合具体案例进行了详细讲解。

季奕鸿律师主讲法律知识。人民网记者 范剑青摄

参会侨领们纷纷表示，本次讲座中介绍的法律知识丰富而实用，回去后将把有关知识进一步向各自侨团成员、亲友认真普及。

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