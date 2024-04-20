新华社北京4月20日电 伊拉克内政部和军方消息人士20日早些时候说，伊拉克民兵武装“人民动员组织”驻扎的一处军事基地连夜遭遇袭击，造成1人死亡、数人受伤。以色列和美国方面均否认发动此次袭击。

法新社援引不愿公开姓名的伊拉克内政部官员和军方人士说法报道，袭击发生在伊拉克首都巴格达以南巴比伦省的卡勒苏军事基地，那里驻有“人民动员组织”成员。

内政部官员说，袭击造成1人死亡、8人受伤。军方人士则称，“爆炸击中了设备、武器和车辆”，有3名伊拉克军事人员在袭击中受伤，爆炸引发的“大火仍在燃烧，仍在搜救伤员”。

“人民动员组织”在一份声明中证实，其在卡勒苏基地指挥部发生爆炸，有人员伤亡和财产损失，但没有具体说明受伤人数。调查人员已被派往现场。

尚不清楚袭击由谁发动。以色列军方在接受法新社记者采访时表示，“不对外国媒体发表的信息置评”。不过，袭击发生后，一名以色列官员告诉美国有线电视新闻网记者，以色列没有参与其中。

事件发生后不久，美国主导的多国联盟在声明中说，没有在伊拉克发动袭击。

美国中央司令部在社交媒体上说，注意到有报道称美军空袭了伊拉克，这些报道不真实。“美国今天没有空袭伊拉克。”

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，中东地区紧张局势不断升级。伊朗中部伊斯法罕省等地19日凌晨传出爆炸声，伊朗防空系统启动，拦截数架无人机。美国和以色列官员披露，以色列对伊朗发动“有限度”空袭报复。以色列《耶路撒冷邮报》报道，当地消息人士说，叙利亚南部苏韦达省和伊拉克巴格达一带以及巴比伦省19日凌晨传出爆炸声。（刘曦）

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