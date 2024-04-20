新华社布鲁塞尔4月19日电 题：欧盟发愁三件事 件件难办成

新华社记者付一鸣 张兆卿

为期两天的欧盟特别峰会18日在比利时布鲁塞尔结束。在诸多议题中，欧盟的竞争力和单一市场、乌克兰危机以及中东局势是会议讨论的三个核心议题。分析人士指出，欧盟需要应对内外多重挑战，却因自身能力不足和成员国分歧等因素而力不从心。本次峰会实质性成果寥寥，欧盟欲消除痛点仍任重道远。

促竞争力言易行难

欧洲理事会主席米歇尔在峰会开始前对媒体表示，欧盟在国际上面临“极其困难的挑战”。他强调，促进竞争力对维持欧盟繁荣很重要。

欧盟统计局1月底公布的初步数据显示，去年第四季度欧元区和欧盟经济环比零增长。在地缘政治紧张局势加剧、货币政策紧缩持续、全球需求疲弱等因素影响下，2024年欧洲经济持续低迷。欧洲经济表现疲软在制造业和能源密集型行业尤其明显。欧洲工会联合会上月报告称，过去四年来欧盟失去了近100万个制造业工作岗位。

意大利前总理恩里科·莱塔18日向欧盟领导人介绍其受托撰写的有关单一市场未来的报告，他在报告中提出多项深化单一市场的建议。莱塔认为，金融市场一体化刻不容缓。在谈到欧盟同美国及其他国家的经济表现差距时，他表示，现在是欧盟解决该问题“最后的机会”和“最后的窗口”。

峰会发表的公报强调欧盟需要一项基于完全一体化的单一市场的欧洲竞争力新协议，呼吁“果断、迅速地”在有利于提升竞争力的关键领域推进工作，其中包括资本市场联盟。

然而，面对庞大而复杂的改革，成员国间的立场存在巨大分歧，尤其是在资本市场联盟问题上。比利时《政治报·欧洲版》网站报道说，成员国就该问题争论的核心是欧盟的监管。法国总统马克龙和德国总理朔尔茨认为，欧盟需要一个顶级监管机构来监管金融市场以与美国金融市场竞争。爱尔兰和卢森堡等国则表示反对，不愿向更高权力机构让渡监管权。

路透社指出，欧盟能否做到“言行一致”是最大的问题——资本市场联盟的计划可以追溯到十年前，该计划可以释放绿色和数字化转型所需的私人资金，但由于欧盟成员国不想放弃对国家金融规则的控制而陷入停滞。

持续援乌能力不足

俄乌冲突方面，欧盟重申对乌克兰全力坚定的支持。峰会公报强调，需要紧急向乌克兰提供防空系统，并加速交付所有必要的军事援助，包括火炮弹药和导弹等。

分析人士认为，尽管欧盟强调加强对乌军事援助的“紧迫性”，但其自身国防工业基础的薄弱和产能的限制导致更多对乌承诺难以兑现。

美国《防务新闻》周刊网站援引分析人士的话说，乌克兰要求盟友提供更多远程防空系统，这凸显了乌克兰盟友生产能力的弱点。

比利时“欧洲动态”网站文章指出，自欧盟承诺在12个月内向乌克兰交付100万枚炮弹以来，一年过去了，却仅交付了一半。未能实现目标的主要原因之一是欧盟军工产能不足。

对于乌克兰急需的防空能力，德国国防部13日宣布，向乌克兰提供第三套“爱国者”防空系统，但乌克兰总统泽连斯基此前表示，乌方需要25套“爱国者”系统。

《政治报·欧洲版》17日在一篇题为“乌克兰正在走向失败”的评论文章中说，在俄乌冲突中，西方领导人对基辅的实际军事援助远远低于他们高调的言辞。

对中东影响有限

峰会公报重申，欧盟呼吁立即结束加沙地带危机并执行联合国安理会第2728号决议，包括立即停火和无条件释放所有被扣押人员，以及为有需要的巴勒斯坦人提供全面、快速、安全和不受阻碍的大规模人道主义援助。

欧盟还表示将对伊朗采取进一步的限制措施，特别是在无人机和导弹方面。与此同时，欧盟领导人敦促各方保持最大限度克制，避免采取任何可能加剧地区紧张局势的行动。关于黎巴嫩相关问题，公报说：“欧盟随时准备与所有伙伴合作，避免该地区特别是黎巴嫩的紧张局势进一步升级。”

对此，《政治报·欧洲版》指出，虽然欧盟决心采取外交行动以展现其影响力，但无论在军事上还是政治上，欧盟都对中东地区影响有限。对于伊朗和以色列，欧盟无法改变现状；而以色列为打击受伊朗支持的黎巴嫩真主党袭击黎巴嫩由来已久，以色列似乎不会因为欧洲理事会的公报而退缩。

该媒体还指出，欧盟谋求对伊朗实施更多制裁的效果更多只是“象征性的而不会改变游戏规则”，原因是数十年的制裁并没有限制伊朗弹道导弹计划的发展，事实证明德黑兰善于打破西方禁运。该报援引一位欧盟外交官的话说，“我们正在努力对伊朗实施更多制裁，但必须对我们在该地区能够实现的目标持现实态度”。

(责编：崔译戈、燕勐)