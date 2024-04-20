新华社华盛顿4月19日电 中国驻美国大使馆18日举办纪念“杜立特上饶救援行动82周年”观影会，播放二战期间中国军民救援美军“杜立特行动”飞行员的系列纪录片。

中国驻美国大使馆公使井泉在观影会上致辞。他结合自己长期参与中美合作搜寻二战期间援华美军失踪人员遗骸工作经历，分享中国普通民众自费搜寻开辟“驼峰航线”的美军飞行员遗骸的感人故事。井泉说，中美关系的故事是由人民书写的，未来更要由人民创造，两国人民应该相互尊重、相互交流、相互学习、相互欣赏。

江西省外事办公室副主任胡志扬在致辞中回顾了“杜立特行动”及上饶救援历史，介绍拍摄《跨越时空的追忆与寻找》纪实片的过程。他表示，希望中美两国人民传承经过战火淬炼的友好情谊，共同书写更多和平与发展、团结与进步的续章。

“杜立特行动”飞行员的后代马西亚讲述了其父被上饶广丰村民营救的动人故事，表示将继续寻找和挖掘杜立特救援行动历史记忆，传承和发扬父亲与中国的友好情谊，为美中两个伟大国家和平共处注入更多正能量。

庐山牯岭美国学校协会会长汉斯伯格回忆家族四代人同中国交往近140年的历史，表达对中国的热爱之情，表示将继续致力于发扬和平、尊重、友谊的价值观，促进美中人文交流和对话，为美中和平与友谊接续奋斗。

美政府部门、企业、高校、媒体等各界嘉宾近200人参加了当天的观影活动。

“杜立特行动”是二战期间美国为报复日本偷袭珍珠港，于1942年4月18日发起的空袭日本本土的行动。由于油料耗尽和联络不畅，完成空袭任务返航的美军飞行员大多在中国江西、浙江等省境内弃机跳伞，得到中国军民的奋勇救助。

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