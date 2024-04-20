新华社北京4月20日电 热点问答｜巴勒斯坦正式加入联合国的申请遭美国否决三问

新华社记者

美国18日在联合国安理会否决关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案。正式加入联合国是巴勒斯坦人民独立建国历史进程中的关键一步。由于美国的否决，巴勒斯坦人民几十年的梦想被无情击碎。

美国为何反对

当地时间18日下午，安理会对一项建议联合国大会批准“巴勒斯坦国成为联合国会员国”的决议草案进行投票。草案获得12票赞成，美国投了反对票，另外2票弃权。由于常任理事国美国行使了否决权，草案未能通过。

美国常驻联合国副代表伍德在投票后“解释”道，巴勒斯坦的会员国资格必须是以色列和巴勒斯坦直接谈判的结果。

2011年9月，巴勒斯坦就曾向联合国递交申请，寻求成为联合国正式会员国，因美国和以色列的反对而未能获得安理会支持。美国外交关系委员会研究员马丁·因迪克指出，多任美国总统都曾试图挽回“两国方案”，但把“两国方案”从口号变为现实需要消耗大量时间并投入大量政治资本，包括拜登本人口头上虽支持“两国方案”，但似乎并不相信该方案能够实现。

墨西哥瓜达拉哈拉大学国际问题专家海梅·塔马约说，美国一方面声称解决巴以问题的出路在于“两国方案”，另一方面却拒绝承认巴勒斯坦作为国家存在。

埃及法拉比政治战略研究中心秘书长穆赫塔尔·戈巴希表示，美国此次投下反对票是可以预料的，因为美国不想要一个正常的巴勒斯坦国。

各方反应如何

巴勒斯坦问题是中东问题的核心，关乎国际公平正义。巴以冲突症结在于巴勒斯坦人民迟迟无法实现独立建国的合法民族权利。18日早些时候，联合国秘书长古特雷斯在安理会巴以问题高级别会议上呼吁国际社会帮助巴勒斯坦实现建立一个主权独立国家的夙愿。

针对美国投票否决，一些国家和国际组织表示失望、遗憾，谴责美方混淆是非、违背国际社会意愿。

巴勒斯坦总统府18日晚发表声明说，美国此次动用否决权暴露了美国在巴以问题政策上的矛盾，美国一方面声称支持“两国方案”，另一方面却动用否决权阻止实施这一方案。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）19日凌晨发表声明强烈谴责美方决定。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说，国际社会绝大多数成员支持巴勒斯坦成为联合国会员国。美国动用否决权，是阻止不可阻挡的历史进程的徒劳企图。

阿盟秘书长盖特在社交媒体上发文指出，美国动用否决权阻止巴勒斯坦以正式会员国身份加入联合国的做法令人“极度遗憾”。埃及、约旦、叙利亚等国外交部也纷纷发表声明谴责这一做法。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特认为，美国否决巴勒斯坦加入联合国的申请进一步凸显了美国在世界舞台的孤立。此次表决结果表明，越来越多的人认为美国已成为巴勒斯坦国家建设进程的主要障碍，从而也成为了中东地区广泛持久和平的主要障碍。

如何影响中东局势

新一轮巴以冲突自去年10月7日爆发，至今已半年有余。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日发布的数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3．38万人死亡、逾7．6万人受伤。冲突还在中东地区造成持续的外溢影响。

古特雷斯18日在安理会会议上说，解决中东问题的最终目标仍然是实现“两国方案”。“两国方案”如果不能取得进展，将会增加该地区的动荡和风险，人们将继续生活在持续的暴力威胁之下。

巴勒斯坦分析人士艾曼·优素福表示，美国这项否决可能不会对当下巴以问题产生决定性影响，但解决巴勒斯坦问题长期无进展必然会加剧地区的紧张局势。

约旦外交部发言人苏菲安·古达在一份声明中呼吁所有国家承认巴勒斯坦国。古达说，阻碍在巴勒斯坦领土上建立拥有主权的独立巴勒斯坦国只会导致冲突延长、紧张局势加剧。

阿联酋国务部长哈利法·阿尔马拉强调，赋予巴勒斯坦完全成员国地位对加强地区和平努力至关重要。他呼吁国际社会加强所有努力，实现全面公正的和平，这是使该地区摆脱紧张、暴力和不稳定的唯一途径。

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