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“国际中文日”活动在波兰华沙举行

2024年04月20日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙4月20日电 （记者禹丽敏）4月19日，中国驻波兰大使馆同华沙社会人文大学联合举办2024年“国际中文日”活动，中国驻波兰大使孙霖江、华沙社会人文大学副校长格鲁什琴斯卡及师生等近300人出席。

活动现场。中国驻波兰大使馆供图

活动现场。中国驻波兰大使馆供图

孙霖江在致辞中表示，语言是促进文明交流互鉴的纽带，希望越来越多的波兰青年通过学习中文，深入了解中国悠久的历史、灿烂的文化和现代化建设成就，为增进中波友谊作出贡献。

格鲁什琴斯卡表示，该校积极开设中国研究相关专业，推动开展中文教学，希望在语言文化、教育交流等方面进一步深化与中国的合作。

孙霖江和格鲁什琴斯卡共同为“中国龙”点睛。中国留学生的二胡表演赢得了阵阵掌声，波兰传统乐器与古筝合奏让观众们为中波音乐交融的感染力所折服。

克拉科夫孔子学院中方院长杨慧玲作了关于欧洲汉学源起的精彩报告，“汉语桥”夏令营参与者蓝妮亚和王柏德现场分享中文学习和赴华交流故事。参加活动的师生们兴致盎然地参观了中国刺绣展，共同为“中国龙”涂色，品尝中国传统美食，踊跃参与书法、茶艺、乐器等中国文化项目。

学生现场体验中国书法。人民网记者 禹丽敏摄

学生现场体验中国书法。人民网记者 禹丽敏摄

在场师生纷纷表示，活动令他们体会到了一场中国文化盛宴，会更加努力学习中文，对未来到中国学习交流充满期盼。

(责编：崔译戈、张悦)

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