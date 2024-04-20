人民网巴黎4月20日电 （记者何蒨）4月19日，“山地公园省·多彩贵州风”——2024多彩贵州文化和旅游巴黎推广周活动开幕式暨贵州文旅推介会在法国巴黎举行。贵州省代表团团长、省委常委、省委宣传部部长卢雍政，中国驻法国大使馆公使陈力，巴黎中国文化中心主任刘红革，世界旅游组织荣誉秘书长弗朗西斯科·弗朗嘉利等中法嘉宾及法国各界人士出席当天活动。

2024多彩贵州文化和旅游推广周在巴黎拉开帷幕。主办方供图

卢雍政在主题推介中指出，今年是中法建交60周年，在中法关系稳定发展大背景下，贵州与法国来往日益密切、合作领域不断拓展、民间交流更加频繁，地方合作交流持续向好。他表示，此次贵州在法活动，就是积极参与中法文化旅游年，让法国朋友进一步聆听贵州、感知贵州，推动扩大两国人文交流。贵州是”山地公园省“，拥有丰富的自然珍宝和人文瑰宝，拥有黄果树瀑布、荔波小七孔、梵净山等世界级山水奇观；蕴藏着丰厚的红色文化、阳明文化、民族文化和屯堡文化等文化奇观；创造了”世界级桥梁博物馆“”中国数谷“”中国天眼“等建设奇观，向世界贡献着人与自然和谐共生的思路和方案。

卢雍政表示，贵州与法国虽相隔万里，却有诸多相似之处。两地都具有多山多溶洞的地理特质，都拥有闻名遐迩的美酒文化。法国是贵州省重要的旅游客源地和目的地。以此次贵州代表团出访为契机，下一步，贵州与法国将在生态和山地旅游、乡村旅游、旅游企业和人员培养领域，展开更深层次、更广领域、更高水平的合作，共建文化交流机制，共拓旅游客源市场，共享互利发展机遇，助力中法友好关系行稳致远。

贵州省委常委、省委宣传部部长卢雍政作主题推介。主办方供图

开幕式上，弗朗西斯科·弗朗加利、刘洪革分别致辞，对贵州来法开展推介活动表示欢迎和祝贺。弗朗加利指出：“每一次到贵州都会拥有不一样的感受，希望更多的朋友能够有机会走进贵州，了解中国。”

国际著名洞穴探险家、法国洞穴联盟副主席让·波塔西分享了他30余年来在贵州洞穴科考及开发溶洞探险旅游的经历，称赞贵州是“地心探险之旅的胜地”。

法国电视二台制片人弗兰克·德布兰克因《相约未知地带——贵州篇》与贵州结缘，回忆起2016年第一次到贵州拍摄节目的感受，他说：“不仅是我们，看过这个节目的法国人都被当地苗族居民淳朴的笑容所征服。”法国戴高乐将军侄孙、摄影家格雷瓜尔·戴高乐曾多次到贵州摄影采风，盛赞贵州“山水人文之美，是摄影家的天堂。”

国家地理纪录片《寻找最美目的地：秘境贵州》导演罗比·布里奇曼专程从澳大利亚来到节目现场，分享他在贵州拍摄的经历，并盛赞贵州拥有探险家、旅行者、摄影师无数次前往的秘境资源。

国家地理纪录片《寻找最美目的地：秘境贵州》全球启播仪式现场。主办方供图

活动现场，中外观众兴致盎然地欣赏了来自贵州的民族歌舞表演。天籁之音般的侗族大歌响彻会场，苗族、侗族、水族等少数民族歌手用本民族特有的方式，向法国观众发出”等你来“的友好邀请。现场歌手用中法双语演唱法国艺术歌曲《燕子》，让时尚与民族相互碰撞，让世界看见贵州的多彩，让世界听见中国的声音。

法国友人参加2024多彩贵州文化和旅游推广周活动。主办方供图

2024多彩贵州文化和旅游推广周在巴黎拉开帷幕。主办方供图

据悉，此次推广周活动将持续到4月26日，期间将举行国家地理纪录片《寻找最美目的地：秘境贵州》全球启播暨纪录片同名主题图片展、贵州旅游线路产品说明会、贵州酒和贵州茶品鉴会等系列活动，让更多法国民众近距离感受到多彩贵州的多样魅力，向世界讲好中国故事，深化中法文明交流互鉴。

国家地理纪录片《寻找最美目的地：秘境贵州》全球启播。主办方供图

法国友人参加2024多彩贵州文化和旅游推广周活动。主办方供图

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