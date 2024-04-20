新华社东京4月20日电（记者钱铮）日本厚生劳动省19日说，经对小林制药公司去年6至8月生产的红曲原料样本进行分析，发现了除软毛青霉酸外的几种“意想不到的物质”。

厚生劳动省19日公布的资料显示，厚生劳动省在国立医药品食品卫生研究所的协助下对小林制药2023年6至8月生产的红曲原料进行了质量分析、化学结构分析等。消费者服用后报告健康受损的含红曲成分保健品采用的原料很多是在这段时间内生产的。

分析结果显示，除此前发现的软毛青霉酸外，还检测出了其他几种通常情况下不会出现在红曲原料里的化合物。目前，厚生劳动省和国立医药品食品卫生研究所正在调查这些化合物是否由霉菌产生、在哪个阶段混入原料。

另据共同社、日本广播协会援引相关人员的话报道说，“意想不到的物质”至少有两种，但尚不清楚与消费者健康受损的因果关系。

此前，厚生劳动省在3月29日发布消息说，小林制药在引发健康问题的产品中检测到软毛青霉酸峰值。软毛青霉酸是由青霉菌产生的一种天然化合物。

据厚生劳动省最新统计数据，截至4月18日，服用小林制药含红曲成分保健品的消费者累计已有1430余人前往医疗机构就诊，240人接受了住院治疗。

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