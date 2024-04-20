人民网里约热内卢4月19日电 （记者陈海琪）当地时间4月19日，由湖北省武汉市委副书记李义龙率领的武汉市代表团到访里约热内卢巴西华人文化交流协会（以下简称“文协”）会馆，并举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西文协代会长黄艳娟、中巴友好协会主席恩里克·诺布雷加以及巴西里约大都会研究所执行官西奥·舒克出席座谈并致辞。

李义龙对巴西华侨华人在促进中巴友好往来，推动两国文化、科技、经贸交流等方面所作出的不懈努力表达感谢，并结合武汉市城市宣传片向与会嘉宾介绍了武汉的基本情况。李义龙表示，希望通过此次出访，进一步密切与里约市政府以及华侨华人的交往，积极拓展经贸、基础设施建设、城市规划、旅游、文化、教育等领域的交流合作，促进民心相通，服务两国友好交往事业。

武汉市委副书记李义龙在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，今年是中巴建交五十周年，里约也即将举办G20峰会，本次武汉市代表团到访里约，必将为两国友好交流合作作出新的贡献。王尉育强调，在新的形势下，中国驻里约热内卢总领馆将继续秉持“外交为民”的理念，为侨胞提供优质服务，做好侨胞的“娘家人”和“贴心人”。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

黄艳娟介绍了文协在促进祖国统一，积极参与反“独”促统活动，努力筑牢中巴两国人民友好情谊，加强中巴双方文化、经贸、科技交流合作等方面所做的工作，相信武汉市代表团的到访将为两国地方合作注入新的活力。

巴西文协代会长黄艳娟（左）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

诺布雷加介绍，中巴友好协会自上世纪60年代成立以来，一直致力于支持两国之间的交流与合作，并在文化、教育和司法等领域取得了显著成绩。此次与武汉市代表团的交流是中巴两国合作与友谊历史上的一个重要事件，希望以此为契机共同探索开拓中巴两国合作的新领域。

中巴友好协会主席恩里克·诺布雷加（左）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

舒克表示，非常开心有机会与中国朋友共聚一堂，里约大都会研究所保持着开放的心态，期待与中国建立双赢的合作伙伴关系，促进两国合作，也希望这次访问能够为武汉和里约热内卢州带来更多机遇。

巴西里约大都会研究所执行官西奥·舒克在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

武汉市侨联主席徐祥忠介绍了武汉市侨开展海外联谊、文化交流和维护侨务的基本职能，并表示侨联愿意为海外侨胞提供服务，协调解决困难和问题。

武汉市侨联主席徐祥忠（左）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀、文协监事长彭建波出席座谈会，座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

(责编：崔译戈、张悦)