人民网北京4月19日电 （记者万宇、陈尚文）庆祝中国与突尼斯建交60周年招待会19日晚在北京举行。外交部副部长邓励、中国人民对外友好协会副会长李希奎，突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比、突尼斯国家旅游局局长侯赛因等中外嘉宾出席。

李希奎在致辞中表示，中突两国建交60年来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终健康稳定发展。突尼斯既是中国互利共赢、共同发展的非洲朋友，也是中国守望相助、患难与共的阿拉伯兄弟。

中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞。人民网记者 万宇摄

阿迪勒·阿拉比在致辞中说，两国建交60年来良好合作和牢固友谊值得纪念和庆祝。突尼斯与中国的高层互访、定期磋商标志着两国关系一直以相互尊重、团结互助为基础稳固发展。突尼斯今年将积极参加中阿合作论坛和中非合作论坛，并为其成功举办作出贡献。

突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比致辞。人民网记者 万宇摄

2023年10月，突尼斯政府决定对来突中国游客实施免签入境政策。侯赛因表示，突尼斯拥有丰富的旅游资源，中国是世界上重要的出境游市场，突尼斯希望成为中国知名的旅游目的地。

与会嘉宾共同切纪念蛋糕，从左至右分别为突尼斯国家旅游局局长侯赛因、突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比、外交部副部长邓励、中国人民对外友好协会副会长李希奎。人民网记者 万宇摄

在当天的招待会上，突尼斯的马赛克手工艺、传统音乐和民族服装也吸引了中外来宾的目光。

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