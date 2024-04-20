人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

庆祝中国与突尼斯建交60周年招待会在京举行

2024年04月20日11:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京4月19日电 （记者万宇、陈尚文）庆祝中国与突尼斯建交60周年招待会19日晚在北京举行。外交部副部长邓励、中国人民对外友好协会副会长李希奎，突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比、突尼斯国家旅游局局长侯赛因等中外嘉宾出席。

李希奎在致辞中表示，中突两国建交60年来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终健康稳定发展。突尼斯既是中国互利共赢、共同发展的非洲朋友，也是中国守望相助、患难与共的阿拉伯兄弟。

中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞。人民网记者 万宇摄

中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞。人民网记者 万宇摄

阿迪勒·阿拉比在致辞中说，两国建交60年来良好合作和牢固友谊值得纪念和庆祝。突尼斯与中国的高层互访、定期磋商标志着两国关系一直以相互尊重、团结互助为基础稳固发展。突尼斯今年将积极参加中阿合作论坛和中非合作论坛，并为其成功举办作出贡献。

突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比致辞。人民网记者 万宇摄

突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比致辞。人民网记者 万宇摄

2023年10月，突尼斯政府决定对来突中国游客实施免签入境政策。侯赛因表示，突尼斯拥有丰富的旅游资源，中国是世界上重要的出境游市场，突尼斯希望成为中国知名的旅游目的地。

与会嘉宾共同切纪念蛋糕，从左至右分别为突尼斯国家旅游局局长侯赛因、突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比、外交部副部长邓励、中国人民对外友好协会副会长李希奎。人民网记者 万宇摄

与会嘉宾共同切纪念蛋糕，从左至右分别为突尼斯国家旅游局局长侯赛因、突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比、外交部副部长邓励、中国人民对外友好协会副会长李希奎。人民网记者 万宇摄

在当天的招待会上，突尼斯的马赛克手工艺、传统音乐和民族服装也吸引了中外来宾的目光。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部