人民网曼谷4月19日电 （记者白元琪）4月19日， “兰亭·雅集”中国书法主题活动暨2024年“中国故事”系列首场讲座——”兰亭集序及其书法艺术“在泰国曼谷中国文化中心拉开帷幕。中国驻泰国大使夫人王欢、中外语言交流合作中心主任赵燕清，曼谷中国文化中心副主任赵歆，泰国工商大学副校长苏帕篷、校长助理詹吉拉，以及来自泰国多个高校、教育机构的师生及书法爱好者百余人参加了活动。

王欢在致辞中表示，书法不仅是语言的延伸，更是文化的传承，承载着历史的厚重，传递着民族的情感，连接着过去与未来。她期望由曼谷中国文化中心牵头举办的“兰亭·雅集”中国书法主题系列活动，能够成为中泰艺术文化交流、文明互鉴的平台，激发更多中泰年轻人对彼此传统文化的兴趣与热爱，让“兰亭·雅集”这份宝贵的文化遗产在今天焕发新的光彩，成为中泰文明互鉴的亮点，促进中泰文化交流与美好情谊。

中国驻泰国大使夫人王欢作主旨发言。人民网记者 白元琪摄

萱蒲书院的发起者之一、在曼谷文化中心担任书法教学的教师刘崇明担任讲座主讲。他通过回顾兰亭集的历史渊源，深入剖析了王羲之的书法风格及其对当代书法艺术的启示，让在场的书法爱好者们仿佛穿越古今，感受到《兰亭集序》在中国文学艺术史上的独特地位和深远影响。

在互动环节，刘崇明以《兰亭集序》为切入点，从多个角度深入探讨了中国书法艺术，并分享了自己的观点和经验。他与嘉宾们一同现场挥毫泼墨，向观众展示了书法的精妙与韵味。

曼谷文化中心书法教师刘崇明演讲。人民网记者 白元琪摄

“兰亭·雅集”是今年全球范围内联动举办的中国书法主题活动，旨在深入探讨中国书法的独特魅力，丰富泰国民众对中国优秀传统文化的理解。为此，曼谷中国文化中心在四月策划了一系列活动，包括以《兰亭集序》为主题的笔会沙龙、书法讲座进校园、网上展览等。这些活动不仅丰富了泰国各界书法爱好者的文化体验，也为中泰文化交流注入了新的活力。

现场观众体验书法艺术。人民网记者 白元琪摄

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