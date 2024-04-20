人民网东京4月19日电 （朱玥颖）4月18日，“好客山东 好品山东”2024东京推介会举行。中国和日本两国嘉宾畅叙友谊、共话合作，为进一步开展文化交流、文明互鉴建言献策。中日两国文旅、企业、媒体界及友好人士代表等一百余人出席活动。

中国驻日本大使馆公使杨宇在致辞中表示，中日两国互为重要近邻，中日关系保持长期健康稳定发展，符合两国人民利益，也有利于地区和平稳定。希望双方以两国领导人重要共识为指引，把握正确方向，保持对话沟通，深化务实合作，妥处矛盾分歧，为推动中日关系行稳致远贡献力量。

山东省委常委、宣传部部长白玉刚在致辞中详细介绍山东历史文化和经济发展形势，表示愿同日本进一步加强经济领域合作，密切文化协同创新，深化文明交流互鉴，拓宽旅游双向互动，活跃青少年研学互访，不断深化山东与日本交流合作。欢迎日本朋友到山东实地走一走、看一看，乐享“好客山东、好品山东”。

日本前首相、东亚共同体研究所理事长鸠山由纪夫表示，他曾多次访问山东，留下美好回忆。日中两国交往历史悠久，文化渊源深厚，互为重要邻国，双方应共同努力全面推进战略互惠关系。希望双方加强各领域交流合作，深化两国民众相互理解，推动日中友好事业不断发展。

推介会开始前，与会嘉宾共同参观了现场展示和体验互动区，近距离接触琉璃、鲁绣、风筝等山东传统文化作品，特色优质农产品以及“山东智造”代表性智能制造产品，感受山东社会经济文化发展成就。

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