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“中国—英格兰中部合作论坛”在英国考文垂举办

2024年04月20日11:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网考文垂4月20日电 （记者周卓斌、余颖）4月18日，“中国—英格兰中部合作论坛”在英国考文垂举办。论坛以“共创繁荣未来”为主题，由英国中国商会和英中贸易协会共同举办，20多位在中英企业代表交流发言，分享经验，共同探讨中英企业界务实合作新机遇。

论坛嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

论坛嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光在主旨发言中指出，中国坚持走中国式现代化道路，全面推进高质量发展，正加快新质生产力发展，推动传统产业升级，打造新技术、新业态、新产业，并出台一系列扩大国内需求、提升对外开放水平的新举措。今年以来，中国经济持续向好，一季度经济同比增长5.3%，取得良好开局。中国将在多个领域扩大市场准入，进一步打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为外资在华发展带来新机遇。

中国驻英国大使郑泽光出席论坛并发表主旨演讲。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光出席论坛并发表主旨演讲。人民网 郭锦标摄

论坛举办地考文垂位于英格兰中部，是英国汽车工业的发源地，所在的西米德兰兹地区也有着深厚制造业传统和人才优势。英国统计局数据显示，去年西米德兰兹地区对华货物出口占英国整体的21.1%，是英国各地对华货物出口最高的地区。英中贸易协会去年11月发布的对华贸易追踪数据显示，米德兰兹地区对华货物出口增长了29.6%，其中机械和运输设备占比约83%。

参加论坛的英方企业纷纷看好中国市场的巨大潜力。英中贸易协会主席古沛勤表示，在英国的工业中心，这里的企业和人民真正理解思想、投资、人员、货物的双向交流在英中关系的重要性。

英格兰中部地区也见证者中英汽车领域的务实合作不断深化。生产伦敦标志性黑色出租车的工厂就坐落在考文垂东北部，这家拥有百年历史的企业18年前与吉利集团“结缘”，并成功转型成为英国第一家生产电动汽车的公司。该企业2018年推出电动出租车以来，累计生产1万辆，助力绿色出行减少约20万吨二氧化碳排放；英国汽车品牌名爵MG曾一度困难重重，被上汽集团收购后重新焕发活力，成为英国市场销量增长最快的汽车品牌之一，旗下的电动汽车去年也成为英国销量排名第二的电动汽车。

考文垂市议会高级发展顾问约翰·诺顿表示，考文垂正积极兴建绿色能源园产业区，希望吸引中国企业投资大规模电池制造，期待两国在低碳环保领域有更多合作。

郑泽光表示，英格兰中部地区与中国拓展互利合作潜力巨大。希望双方工商界抓住机遇，积极行动。欢迎英国企业来华投资兴业，继续向中国市场提供优质产品和服务。

(责编：崔译戈、张悦)

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