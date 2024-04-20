人民网伦敦4月18日电 （郭锦标、实习生刘船）4月18日，粤港澳大湾区营商环境推介会在伦敦成功举办。本次活动由广东省贸促会、粤港澳大湾区企业家联盟、英国中华总商会联合主办，中英工商界近100人出席活动。

活动现场。实习生 刘船摄

本次活动由广东省贸促会、粤港澳大湾区企业家联盟、英国中华总商会联合主办。 广东省政府副秘书长郭亦乐作主旨推介，介绍了粤港澳大湾区以及广东的投资机遇和营商环境。她指出，广东正不断完善创新体系，携手港澳共同建设大湾区国际科技创新中心，一批高技术企业正蓬勃发展；积极引进高能级国际贸易商、采购商，围绕大宗商品、农产品、中高端消费品等，加快建设六大进口基地，打造全球重要资源和商品配置枢纽。她表示，希望加强英国与粤港澳大湾区在各领域的务实合作，欢迎英国企业家到广东到大湾区投资兴业，共谋发展，特别是与英国企业开展多层面创新科技合作，推动更多创新成果到广东转化应用。

英国董事协会伦敦金融城分会主席约翰·麦克利恩、粤港澳大湾区企业家联盟副主席、香港新华集团粤港澳大湾区总裁蔡展思、英国中华总商会常务副主席郭凯军等嘉宾分享了各自的观点。

活动签约现场。实习生 刘船摄

活动上，粤港澳大湾区企业家联盟与英国中华总商会，广东省贸促会与英国中华总商会分别签署合作备忘录，双方致力发挥各自在平台、资源、渠道等方面的优势，推动两地经贸合作项目。与会嘉宾纷纷表示对粤港澳大湾区的发展前景和投资机遇表示乐观，并希望进一步加强中英两国在经贸合作领域的交流与合作。

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