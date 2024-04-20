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2024年联合国中文日活动在联合国内罗毕办事处举办

2024年04月20日11:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕4月19日电 （记者黄炜鑫）谷雨时节，联合国迎来第15个中文日。联合国内罗毕办事处19日同中国驻肯尼亚大使馆在总部主会议厅共同举办2024年联合国中文日活动。

活动现场。人民网记者 黄炜鑫摄

活动现场。人民网记者 黄炜鑫摄

中国驻肯尼亚大使、常驻联合国环境署代表、常驻联合国人居署代表周平剑在致辞中呼吁各方坚守联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，推动文明交流互鉴，丰富世界文明百花园，携手促进人类社会文明进步和现代化进程。

联合国副秘书长、内罗毕办事处总干事扎伊娜卜·哈瓦·班古拉表示，庆祝联合国中文日活动将提供探索体验中文语言魅力的机会。她认为，语言是增进沟通的桥梁，学习语言有助于创造更加包容、繁荣的未来。

当日，南京大学民乐团举行演奏会，内罗毕大学孔子学院搭设文化展台，让来宾体验丰富多彩的中国文化。

据悉，今年是联合国内罗毕办事处首次庆祝联合国中文日。中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为联合国中文日。

(责编：崔译戈、张悦)

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