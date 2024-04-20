人民网开罗4月20日电 （记者黄培昭）20日，在贝宁举行的非洲“村超”足球联赛通过淘汰赛产生了四强，最终谁将胜出，吸引着人们的目光。

外交部新闻发言人华春莹近日通过推特点赞在贝宁帕拉库举行的这一非洲“村超”赛事，引发网民关注。人民网记者在采访中了解到，非洲“村超”的诞生，源自中国援非洲贝宁棉花技术项目组对当地足球热情的深刻理解和对友好交流的高度重视。

中国援贝宁棉花技术援助项目开展至今已超10年，项目专家在贝宁实施棉花高产栽培示范和推广，助力贝宁逐步实现农业生产机械化，培训当地农业技术人员，帮助当地群众走上脱贫致富路，物质条件的改善让当地群众有了更多的精神追求。

中国援贝宁棉花第三期技术项目组组长首小勇对人民网记者介绍说，2023年2月，在得知项目驻地村庄的旧足球场将被政府征用后，项目专家组一致决定利用现场废料，为村民们修建简易版的足球场，给大家提供一个休闲运动的好去处。专家组用各类农业机械，与当地员工一道，平整出一块标准足球场地。为纪念项目组与当地村民建立的深厚友好的民间关系，双方为球场取名“友谊足球场”。

球场建成后，经常有附近村民前来踢球。进入2024年，赛事现场愈发热闹，专家组借鉴中国贵州“村超”经验，为比赛加入了中国元素，并与村民一道，于3月上旬在球场边竖起了写有“村超”字样的两块牌子。

3月30日，第一届非洲“村超”联赛开幕式在贝宁帕拉库市举行，开幕式上，来自当地村庄以及帕拉库大学的12支球队纷纷亮相，现场奏响雄壮的中国国歌和贝宁国歌。赛事采取联赛机制，于周末举行，将持续至5月下旬。开赛至今，非洲“村超”已进入第四周。比赛结合足球运动和地方文化，为当地村民带来了欢乐。

作为非洲“村超”的发起人，首小勇告诉人民网记者：“我们希望通过‘技术援助+村超’的模式，要让基地成为传授中国技术的阵地、传播中国文化的舞台。现在我们给当地人民带来了新农具，新农资，新技术，将来通过网络、数字、直播等形式举办和宣传村民足球超级联赛，让当地居民农忙时是种地能手，农闲时是运动健将，从而加强民间往来，讲好援非故事，拓宽中贝友谊桥梁，向世界宣传中国援助非洲的担当，使‘中国援助’成为非洲人民信赖和推崇的品牌！”

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