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“中俄商务对话”活动在莫斯科举办

2024年04月20日10:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科4月19日电 （记者隋鑫、肖新新）4月16日，“中俄商务对话”活动在莫斯科成功举办。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯自由民主党主席斯鲁茨基、俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃、俄罗斯中国总商会会长周立群等出席会议。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

张汉晖强调，务实合作是两国关系持续发展的内生动力，中俄经贸合作砥砺前行，显示出强大韧性和互补性。中俄企业也应抓住机遇，将中俄关系的巨大优势更好地转化为更多的合作成果。中国驻俄罗斯大使馆将一如既往为两国企业合作提供支持和协助，为不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵作出不懈努力。

俄罗斯自由民主党主席斯鲁茨基致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯自由民主党主席斯鲁茨基致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯自由民主党主席斯鲁茨基表示，俄罗斯始终欢迎中国企业赴俄开展合作，当前，俄中在各个领域开展项目，出现了一股新的合作潮流。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄中务实合作不断深化，2023年双方贸易额突破2000亿美元大关，在政府间合作框架内，俄中投资合作的80多个项目正在积极推进。俄方将竭尽全力深化投资合作，优化营商环境。

该活动由俄罗斯中国总商会与莫斯科首都俱乐部共同举办。俄罗斯中国总商会会长周立群主持商务对话，俄罗斯工业投资集团、乐多可供应链公司等中俄企业代表就物流、金融、汽车工程机械各领域面临的现实问题及解决方案展开讨论。

(责编：崔译戈、张悦)

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