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港媒：中国经济韧性令美政客不知所措

2024年04月20日10:21 | 来源：环球网
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香港《亚洲周刊》最新一期，原题：中国经济韧性最新冲击波 美国的智库开始对美媒误读中国发展提出警告，指出“中国仍在崛起，不要低估第二大经济体”。这是最新一期美国《外交事务》登载的经济专家拉迪的重头文章，指出中国经济发展仍然强劲，民企投资上升，民间消费增加，人民币购买力强。美国通胀很高，中国物价平稳。用购买力平价指数来计算，中国的经济增长率其实胜过美国，不能被低估。截至2023年底，中国登记在册个体工商户1.24亿户，雇用员工近3亿人，成为中国经济韧性强劲的动力。

拉迪是美国中国问题专家。他肯定不满这一两年以来，美英几家主流媒体唱衰中国，却充满矛盾。但中国最新的经济数据对这些西方媒体打脸，今年头三个月中国出口贸易强劲。在美欧，中国电商Temu、希音都是App下载量的前三，背后是中国产业链的数字化力量，形成沛然莫之能御的竞争力，也让深受通胀之苦的美国民众非常欢迎。“中国制造”成为美国底层社会和中产的刚需。

但中国高端制造的出现，让美国接受不了。电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”以高度性价比，碾压美国产品。美国财长耶伦称中国“产能过剩”成国际笑柄，因为这种说法违反经济学比较优势原则，也违反世贸组织的自由竞争原则。这是典型的“忽悠经济学”。

美国真正在乎的是中国高端制造会更上层楼，进入人工智能领域，让美国日趋落后，严重打击美国国力。但这是零和博弈思维。美国开始有很多反思声音，指出美国这样的经济围堵模式难以为继，最后反而会让自己无法善用中国创新产品。就以“新三样”来说，中国发展已领先，美国却无法放下身段学习，最后反而拖慢美国发展，让美国民众权益受损。

中国经济蓬勃发展、能克服困难，在于强大韧性，源于国企和民企的两翼推动，并有长期规划。比如中国电网西电东送，加上全国交通大动脉和如微血管般的乡镇公路四通八达，让汽车业火爆、物流畅通。在全国修建的充电桩刺激电动汽车井喷式发展。反观美国，拜登政府2021年承诺到2030年在美建成50万座电动汽车充电站，但过去两年多来，只建成不到40个充电桩。

这是中国又在崛起的冲击波，让美国政客不知所措，还是打“反中牌”。但美国智库开始出现清醒声音，认为盲目“反中”反而害了美国，损害美国长远国家利益。中国经济崛起在于国家强大的竞争力，以及民企与国企结合的最佳效应，而美国只是耽于金融炒作、华尔街繁荣，因高通胀出现中产缩小，贫富日趋悬殊，无家可归者猛增，吸毒过量导致去年近11万人死亡……这些都显示美国政治模式的崩坏。中国崛起的最新版本，成为美国无法绕开的挑战。（作者 笔锋）

(责编：王静、袁勃)

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