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加蓬外长：加中合作共赢造福两国人民

2024年04月20日09:47 | 来源：新华网
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　　新华社利伯维尔4月19日电（记者郑扬子 史彧）加蓬过渡政府外交部长奥南加19日在首都利伯维尔表示，加蓬和中国建交以来在各领域合作共赢，丰硕的合作成果造福两国人民。

　　奥南加是在当天举行的中加建交50周年研讨会上作上述表态的。中国驻加蓬使馆临时代办朱小乐，加蓬过渡政府新闻和媒体部长恩东、水和森林部长恩托叙，以及两国政府、经济界、学术界、媒体、智库、友好团体代表等150余人与会。

　　奥南加说，自建交以来，加中多领域合作内涵丰富、充满活力和成果丰硕。2023年，两国领导人决定将加中全面合作伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。事实证明，加中合作共赢，切实造福两国人民。此次研讨会为两国各界人士回顾过去50年友好合作成果、总结成功经验提供了平台，为推动两国关系向前发展集思广益。

　　朱小乐在致辞中说，中加传统友谊由两国历代领导人缔造培育，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中加经济互补性强，中国自2013年连续11年成为加蓬最大贸易伙伴。中国多家企业在加蓬多领域兴业投资，创造就业岗位，有效拉动当地经济社会发展。中加人文交流走深走实，在增加两国人民相互了解的同时，为加蓬青年赋能、创造机遇。

　　中加建交50周年研讨会由加蓬外交部和中国驻加使馆联合举办，主题为“中加全面战略合作伙伴关系：机遇与前景”。

(责编：崔译戈、燕勐)

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