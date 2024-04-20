新华社联合国4月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪19日表示，中方鼓励欧洲安全与合作组织（欧安组织）成员国维护以联合国为核心的国际体系。

傅聪在安理会听取欧安组织工作通报时说，联合国加强同区域和次区域组织合作，是《联合国宪章》的明确要求，也是多边主义的重要体现。中方一贯支持联合国和安理会根据宪章第八章规定，同包括欧安组织在内的区域组织合作，有效应对国际和平安全领域的挑战。在此过程中，应恪守宪章宗旨和原则，积极倡导通过和平方式解决争端。当前世界变乱交织，欧洲大陆面临的安全风险挑战上升。中方期待欧安组织为增进成员国互信、预防和调解冲突、应对非传统安全威胁发挥更大作用，为维护欧洲和平稳定作出更大努力。

傅聪说，各国在安全问题上有不同看法甚至发生利益冲突在所难免。越是面对分歧矛盾，越要加强理解互信。欧安组织在预防和解决冲突方面有丰富经验和完备的协调机制，中方鼓励欧安组织成员国通过冷静和理性对话，树立正确相互认识，找到冲突的持久解决办法，坚持通过和平方式化解矛盾纷争。

傅聪表示，1975年赫尔辛基会议最后文件首次确立了安全不可分割原则。这一重要原则在当前形势下更具特殊重要意义，应该继续坚持并落到实处。欧安组织应鼓励和推动成员国尊重彼此合理安全关切，共同探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现共同安全。世界不需要“新冷战”，世界完全容得下各国共同成长进步。欧安组织成员众多，覆盖区域辽阔，成员国加强互信与合作，不仅有利于成员国自身发展，也能为世界注入更多稳定性和正能量。中方鼓励欧安组织成员国超越历史、文化、地缘和制度差异，团结在多边主义旗帜下，携手合作，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序和以《联合国宪章》宗旨原则为基础的国际关系基本准则。

傅聪强调，乌克兰危机延宕不已，人道局势持续严峻，外溢影响加速蔓延。中方对冲突复杂化、长期化感到担忧，对无辜平民遭受的苦难感到痛惜。战事持续下去，将会给欧洲大陆和世界带来更多难以预料的风险和挑战。中方再次呼吁有关各方本着负责任的态度，加大停火止战的外交努力，推动危机政治解决，让和平的曙光早日到来。

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