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综合消息｜伊朗中部发生爆炸　以色列未证实发动袭击

2024年04月20日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月19日电　综合新华社驻外记者报道：据美国广播公司报道，以色列19日袭击了伊朗境内一地点。伊朗媒体同日报道说，伊朗中部伊斯法罕省东北部发生爆炸，因为该国防空部队击落了一些“飞行物”。截至目前，以色列官方尚未证实对伊朗发动了袭击。

　　综合伊朗媒体19日报道，当天凌晨4时左右，在伊斯法罕省上空发现3架微型飞行器，伊朗防空系统将其击落。事发地靠近伊斯法罕国际机场和伊朗空军的基地。伊朗陆军总司令穆萨维表示，听到爆炸声是由于该国防空部队击落一些“飞行物”而引起。他强调事件未造成任何伤害。

　　另据伊朗国家电视台19日报道，事发地附近的核设施未受损。国际原子能机构19日在社交媒体发文，确认伊朗核设施未受损，表示将持续密切监测相关局势。

　　伊朗机场和航空公司19日宣布，因安全原因，包括德黑兰、伊斯法罕和设拉子在内的部分城市航班出现延误。随后，伊朗航空部门表示已恢复所有航班，并已取消对部分地区机场的运营限制。

　　事发数小时后，美国有线电视新闻网援引一名美国高级官员的话报道，以方告诉美方，“空袭”旨在报复伊朗上周末对以色列的空袭，但是意在“有限度”打击伊朗军事目标，并非针对伊朗核设施和平民目标。

　　截至目前，以色列官方仍未证实对伊朗发动袭击。以军方回应媒体采访时说，对伊朗发生爆炸的报道“眼下不予置评”。以色列总理府拒绝证实以色列对伊朗发动袭击的报道。

　　另据阿联酋通讯社19日报道，阿联酋外长阿卜杜拉在与伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话时表示，外交和对话是解决分歧和确保地区安全及人民安全的唯一途径。

　　美国驻以色列大使馆19日发布安全提示说，鉴于有关以色列在伊朗境内进行报复性袭击的报道，将限制美政府雇员及其家属离开大特拉维夫地区、耶路撒冷、贝尔谢巴等地私自出行，直至另行通知。

　　中国驻伊朗大使馆19日发布安全提醒，提示在伊朗中国公民和企业做好安全风险防范。（参与记者：李军、沙达提、苏小坡、王卓伦、吕迎旭、刘昕宇、胡若愚、王逸君）

(责编：崔译戈、燕勐)

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