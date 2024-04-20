新华社德黑兰4月19日电 热点问答｜伊朗疑遭以色列报复 地区局势向何处去

新华社记者李军 沙达提

伊朗中部伊斯法罕省19日传出爆炸声。有美国媒体报道称，以色列当天袭击了伊朗一地点。以色列和伊朗均尚未就此公开表态。此事件具体情况如何？各方有何反应？地区局势将向何处去？

袭击情况如何

据伊朗媒体19日报道，爆炸发生的地点靠近伊斯法罕国际机场和伊朗空军基地。伊朗陆军总司令穆萨维表示，当天早些时候在伊斯法罕省听到的爆炸是因为该国防空部队击落了一些“飞行物”。

穆萨维说，这些“可疑飞行物”被防空系统击中，没有造成任何损害。专家正在调查这一事件并将宣布调查结果。

爆炸发生后不久，德黑兰、伊斯法罕、设拉子等地多处机场的航班停运，目前飞行限制已取消。记者所在的德黑兰秩序正常，未听到防空警报声响起。

美国广播公司以一名美国官员为消息源报道称，以色列导弹袭击伊朗一处地点。不过，按照一名伊朗官员晚些时候接受媒体采访时的说法，以色列使用的不是导弹。

各方有何反应

截至记者发稿，以色列方面未证实对伊朗发动袭击，伊朗官方也尚未公开表态。伊朗一名高级官员告诉路透社，此事件的源头还在确认中，伊朗没有计划就此事件回击以色列。

美国国务卿布林肯在意大利出席七国集团外长会后说，美国没有参与任何进攻行动，但拒绝就具体事件作出评论。

伊斯法罕省有多处伊朗核设施。伊朗塔斯尼姆通讯社援引“可靠消息人士”的话报道，伊斯法罕附近的核设施目前处于“完全安全状态”。国际原子能机构晚些时候确认，伊朗核设施未受损，并呼吁各方保持最大限度克制。

美西方日前宣布对伊朗制裁加码，以回应伊朗对以色列本土发动的报复性打击。18日，美国一票否决巴勒斯坦“入联”决议草案。上海外国语大学中东研究所教授丁隆说，美西方在持续“拉偏架”，偏袒以色列，同时遏制伊朗。美国还担心冲突升级自己被拉下水。

地区局势向何处去

伊朗14日凌晨动用大批无人机和弹道导弹、巡航导弹袭击以色列军事目标，以报复伊朗驻叙利亚外交设施本月初遭袭。连日来，以色列一直威胁报复。伊朗总统莱希日前表示，任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。

有分析认为，如果以色列被证实对伊朗进行了报复，那么此次袭击是“有限度且经过深思熟虑的”，更近似一场“心理战”。《以色列时报》19日报道说，此次袭击以方动用的是无人机而非导弹，也没有进行大规模空袭，且缺乏官方承认，这表明袭击强度有限。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，以色列此次对伊朗进行的是“有限打击”，没有针对核设施，显示对伊朗的警告和威慑。这表明以色列保持了一定克制，避免冲突升级。伊朗和以色列可能陷入低烈度暴力循环拉锯战，象征意义可能大于实际意义。

在上海外国语大学中东研究所教授刘中民看来，以色列跟伊朗过去更多是利用代理人进行“暗战”，而最近一轮冲突中，双方直接打击对方本土目标，这是双方矛盾冲突升级的表现。此前巴以冲突外溢，更多是在东地中海一线。现在以色列打击伊朗本土目标，使得巴以冲突外溢扩展到海湾地区，或对该地区安全环境造成负面影响。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、李腾）

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