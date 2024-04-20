新华社日内瓦4月19日电 专访｜中国多举措促进青年就业展现保就业决心——访国际劳工组织中国和蒙古局局长李昌徽

新华社记者陈斌杰 陈俊侠 汤洁峰

国际劳工组织中国和蒙古局局长李昌徽日前接受新华社记者专访时说，青年就业在疫情后受到较为严重的冲击，这在全球几乎都是普遍现象，中国政府正通过多种举措促进青年就业，展现了其保障就业的坚定决心。

最新数据显示，中国今年第一季度全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点，就业指标稳中向好，就业形势总体改善。

李昌徽表示，中国政府正在通过改善教育培训体系以更好匹配劳动力市场所需、充分利用数字技术开展在线职业指导服务、推动公共就业服务更全面深入校园等多种举措，着力促进青年就业。“这些政策都至关重要，我相信中国政府还将采取进一步措施来满足更多年轻人就业需求。”

“中国正在经历经济转型和生产技术变革，我们需要考虑因教育与劳动力市场协调不足而导致的技能错配。”李昌徽说。

“中国政府非常注重促进就业，提出了2024年城镇新增就业1200万人以上等目标，展现了中国政府保就业的坚定决心。”李昌徽说。

李昌徽介绍，国际劳工组织推出的“创办你的企业”“了解企业”等项目长期与中方合作，为指导创业者社会化创业、培养大学生创业意识与相关能力提供了有力支持。“中国政府重视通过为初创企业提供资金、指导和资源来鼓励年轻人创业和创新，国际劳工组织愿在其中发挥作用。”

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