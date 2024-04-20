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2024年印度大选举行第一阶段投票

2024年04月20日09:37 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡4月19日电（记者伍岳）新德里消息：印度人民院（议会下院）第18届选举第一阶段投票19日举行。

　　据印度选举委员会公布的日程，第一阶段投票于19日当地时间7时开始，18时结束。第一阶段投票将决定泰米尔纳德邦、拉贾斯坦邦、北方邦、中央直辖区等地区的百余个席位。

　　此次印度选举将分7个阶段进行，至6月1日结束，结果将于6月4日公布。

　　印度议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院（议会下院）。人民院选举每5年举行一次，在人民院选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。

　　今年印度大选的竞逐主要在印度人民党（印人党）主导的全国民主联盟和以印度国民大会党为首的印度国家发展包容性联盟之间展开。

　　印人党主导的全国民主联盟先后在2014年和2019年的印度大选中赢得多数席位并成功组阁。作为印人党领袖，莫迪于2014年和2019年两次当选印度总理。莫迪此前表示，这次全国民主联盟有望获得400个以上席位。

　　2019年，印人党赢得303个印度人民院议席，最大反对党印度国民大会党赢得52席。

(责编：崔译戈、燕勐)

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