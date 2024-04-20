新华社新西兰奥克兰4月19日电（记者郭磊 卢怀谦）第五届中国-新西兰商务理事会会议暨第二届中国国际供应链促进博览会路演活动19日在奥克兰举行，中新工商界人士200余人参加活动。

中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席活动。他表示，中国连续多年成为新西兰第一大货物贸易伙伴和第一大出口市场。中国经济持续稳定增长、高水平对外开放不断推进，将为新西兰企业带来新机遇。中国贸促会愿同新方政商各界加强合作，助力中新经贸合作行稳致远。

新西兰-中国贸易协会主席约翰·科克伦（中文名江浩然）表示，近年来，中国经济对新西兰贸易、旅游和教育领域复苏起到了重要作用。他特别强调在新能源汽车领域，“中国有世界领先的技术，新西兰有强大的需求”，对双方进一步合作充满期待。

活动期间，中国国际展览中心集团有限公司（中展集团）与新西兰恒天然集团签署了第二届中国国际供应链促进博览会参展意向书。

中展集团董事长林舜杰对记者说，首届链博会成功举办备受海内外企业关注。此次以恒天然为代表的当地乳业龙头企业对参与链博会表现出浓厚兴趣。链博会将利用平台优势，促进中新企业产业链对接，实现合作共赢。

中国-新西兰商务理事会成立于2017年，旨在促进中新两国企业交流与合作，至今已成功召开四届理事会会议。新西兰贸易发展局大中华区主任安德鲁·怀特（中文名白安祖）、中国驻新西兰大使王小龙等出席了此次活动。

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