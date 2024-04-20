新华社北京4月19日电 题：美国又一次站在国际社会对立面

新华社记者

美国18日在联合国安理会否决了一项关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案。分析人士指出，美国作为唯一投反对票的国家，又一次站在了国际社会的对立面。成为联合国正式会员国是巴勒斯坦独立建国的重要一步，美国口头上支持“两国方案”，行动上却一直在阻碍巴勒斯坦人的建国梦想，充分暴露其虚伪面目和霸权本色。

这是4月18日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会投票现场。新华社记者 谢锷 摄

“华盛顿事实上陷入了完全孤立”

美国东部时间18日下午，由15个成员组成的安理会对一项建议联合国大会批准“巴勒斯坦国成为联合国会员国”的决议草案进行投票。草案获得12票赞成，2票弃权，作为常任理事国的美国投出反对票，致使该草案被否决。

巴勒斯坦目前是联合国观察员国。根据《联合国宪章》，联合国接纳新会员国，需经安理会推荐，由联合国大会作出决定。由于接纳新会员国为实质性议题，安理会的决定需要至少9个安理会成员同意且5个常任理事国均不反对方可通过。

巴勒斯坦总统府就这一表决结果发表声明，在感谢大多数国家投票赞成的同时，谴责美国否决之举“不公平、不道德且无理”，违背国际社会意愿。声明说，实现地区乃至全球的和平稳定取决于落实国际法及相关决议，结束以色列对巴勒斯坦领土的占领，并承认巴勒斯坦人民的合法权利。

据美国“截击”网站报道，此次安理会投票前，美国曾游说相关国家拒绝巴勒斯坦的申请。美方不仅对本月安理会轮值主席马耳他施加压力，还要求厄瓜多尔游说其他国家。不过事实表明，美国的施压并没有达到其预期的效果。

“投票结果说明了一切，华盛顿事实上陷入了完全孤立。”俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说。

“美国的虚伪政策成了巴勒斯坦实现权利的主要障碍”

美国曾多次表示支持“两国方案”。美国总统拜登在3月初的国情咨文演讲中也说，解决巴以问题的唯一办法就是“两国方案”。然而，美国的实际行动与其表态背道而驰。

巴勒斯坦总统府的声明指出，美国此次动用否决权暴露了美国在巴以问题政策上的矛盾，美国一方面声称支持“两国方案”，另一方面却动用否决权阻止实施这一方案。

墨西哥瓜达拉哈拉大学国际问题专家海梅·塔马约指出，美国一贯说一套做一套，在巴以问题上也是如此。美国这次投出否决票表明其无意推动实现“两国方案”。

分析人士指出，美国将巴以直接谈判作为前提，声称巴勒斯坦加入联合国只能是谈判得到的结果，这是本末倒置，凸显其虚伪。

中国常驻联合国代表傅聪在安理会发言中指出，在以色列方面越来越明确拒绝“两国方案”的情况下，由联合国接纳巴勒斯坦国成为正式会员国，可以让巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，将有助于为恢复巴以谈判创造条件。所有真心支持“两国方案”的国家，都不应该反对巴勒斯坦正式加入联合国。

“美国行使否决权，就是在阻止巴勒斯坦建国。”美国智库昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西说，美国称巴勒斯坦建国应是巴以谈判的结果，这种说法站不住脚，是在“把巴勒斯坦人和以色列人间的和平推得越来越远”。“在这个紧要关头，美国的虚伪政策成了巴勒斯坦实现权利的主要障碍。”

“美国对中东地区所发生的事情负有责任”

在国际社会看来，美国长期以来对以色列的极力偏袒是中东地区难以实现和平稳定的重要原因。

据美国研究机构芝加哥全球事务学会统计，截至2023年年底，美国在安理会总共否决的89项决议草案中有45项涉及以色列，其中有33项关于以色列占领巴勒斯坦领土或对待巴勒斯坦人的方式。

美国约翰斯·霍普金斯大学国际政治教授瓦利·纳斯尔指出，美国的种种行为表明，支持以色列一直是美国的默认选项。巴勒斯坦前外交部长助理马赞·沙米耶说，美国的政策证明了它是中东地区紧张局势的制造者。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，加沙地带的人道主义危机不断加剧，而美国依旧没有停止偏袒以色列。埃及阿拉伯发展与战略研究基金会主席萨米尔·拉吉卜说，加沙地带的人员伤亡是由美国的武器弹药和对以色列的纵容造成的，美国还在安理会多次否决呼吁加沙停火的决议草案，“美国对中东地区所发生的事情负有责任”。（执笔记者：邱夏、朱瑞卿；参与记者：刘品然、邓仙来、柳伟建、姚兵、李芮、席玥、吴昊）

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