新华社北京4月19日电 综合新华社记者报道：美国18日在安理会否决巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案，巴勒斯坦对此予以谴责，阿拉伯国家联盟及埃及、约旦等国对草案被否决表示遗憾。

18日下午，安理会就巴勒斯坦国成为联合国正式会员国决议草案进行投票表决。该草案获得12票支持、2票弃权、1票反对。美国动用了否决权投下反对票，草案未获通过。

巴勒斯坦总统府18日晚发表声明说，美国的否决是“不公平、不道德且无理的”，违背国际社会意愿。声明同时强调，美国此次动用否决权暴露了美国在巴以问题政策上的矛盾，美国一方面声称支持“两国方案”，另一方面却动用否决权阻止实施这一方案。

声明表示，实现地区乃至全球和平稳定取决于落实国际法及相关决议，结束以色列对巴勒斯坦领土的占领，并承认巴勒斯坦人民的合法权利。

阿拉伯国家联盟秘书长阿布盖特在社交媒体账号上发文说，否决国际社会明确同意巴勒斯坦以正式会员国身份加入联合国令人“极度遗憾”。他说：“这不过是漫长的政治斗争中的一步，而斗争最终的结果将是得到阿拉伯世界和国际社会支持的巴勒斯坦获胜。”

埃及外交部发表声明说，否决决议草案，与国际社会旨在结束以色列占领、最终公正解决巴勒斯坦问题所承担的法律和历史责任相悖。承认巴勒斯坦国，确定巴勒斯坦在联合国正式会员国地位，是饱受以色列占领70多年之苦的巴勒斯坦人民的原有权利，也是执行国际法准则和公认的落实“两国方案”的重要举措。

约旦外交部发表声明说，在巴勒斯坦领土上建立具有独立主权的巴勒斯坦国是历史必然。阻挠这一进程只能导致冲突延宕，紧张加剧。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，表决结果显示“华盛顿实际上已经完全孤立”，美方投否决票是在“绝望地阻挡必将发生的历史进程”。

巴勒斯坦2011年9月向时任联合国秘书长潘基文递交成为联合国会员国的正式申请，但未获安理会通过。2012年11月29日，联合国大会通过决议，给予巴勒斯坦联合国观察员国地位。今年4月早些时候，巴勒斯坦再次申请成为联合国正式会员国。

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