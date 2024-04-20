新华社东京4月19日电（记者涂一帆 钱铮）日本东京电力公司（东电）19日开始第五次向海洋排放福岛第一核电站的核污染水。日本反对人士表示，政府和东电强行向海洋排放核污染水的行为不能原谅，核污染水排放入海应立刻停止。

据日本媒体报道，此次排放预计将持续至5月7日，共将排放约7800吨核污染水。这是东电在2024财年（2024年4月至2025年3月）的第一次核污染水排放。此前东电宣布，计划在本财年分7次向海洋排放约5.46万吨核污染水，这些核污染水中含放射性氚约14万亿贝克勒尔。

日本渔业从业者和民众一直反对核污染水排放入海。尽管东电声称“处理水”符合日本政府规定的安全标准，但日本全国工会联络协议会退休人员联盟委员长泷秀树接受记者采访时说，所谓的“处理水”其实仍含有许多放射性物质，这一点东电也承认。此外，福岛第一核电站反应堆报废工作也几乎没有进展。

泷秀树对记者说，日本政府和东电无视与渔民之间的书面约定，强行排放核污染水，“我们不能原谅他们”。

今年初，“禁止原子弹氢弹日本国民会议”等团体组织的“未来的海洋”项目正式发起签名活动，呼吁立即停止向海洋排放核污染水。截至4月18日，项目已经征集到超过17.5万个签名。签名活动发起方将于本月24日向日本政府提交第一批签名。

2023年8月24日，日方无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海。据报道，在此前4次排海中，东电共排放核污染水约3.12万吨。

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