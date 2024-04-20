新华社北京4月19日电 伊朗中部伊斯法罕省等地19日凌晨传出爆炸声，伊朗防空系统启动，拦截数架无人机。美国和以色列官员披露，以色列对伊朗发动“有限度”空袭报复。国际原子能机构确认，伊朗核设施未受损。

“击落数架无人机”

伊斯法罕省有多处伊朗核设施，包括纳坦兹铀浓缩工厂。伊朗法尔斯通讯社报道，伊斯法罕国际机场附近传出爆炸声，原因不明。一些消息人士稍后告诉这家半官方媒体，伊斯法罕省首府伊斯法罕市附近一座军事基地附近传出3声爆炸。

这是2024年4月15日拍摄的伊朗德黑兰梅赫拉巴德机场航站楼（资料照片）。新华社记者沙达提摄

美国广播公司以一名美国官员为消息源报道，以色列导弹袭击伊朗一处地点。不过，按照一名伊朗官员晚些时候接受媒体采访时的说法，以色列使用的不是导弹。这名官员说，伊斯法罕传出的爆炸声是伊朗防空部队拦截的结果。

伊朗国家电视台报道，19日零时30分左右，伊朗防空部队在伊斯法罕上空发现3架无人机，便在空中拦截，将其摧毁。伊朗空间局发言人侯赛因·达利里安晚些时候在社交媒体平台X写道，防空部队成功击落数架无人机，暂时没有导弹袭击的报告。

法尔斯通讯社报道，在伊朗西北部大不里士省，防空部队当天凌晨对空中一个可疑物体开火。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引“可靠消息人士”的话报道，伊斯法罕省的核设施“完好无损”。伊朗新闻电视台报道，伊斯法罕省一切正常，地面没有发生爆炸。国际原子能机构晚些时候确认，伊朗核设施未受损，并呼吁各方保持最大限度克制。

伊朗一度暂停进出伊斯法罕、设拉子和首都德黑兰等地的航班。伊朗社交媒体流传的一段视频显示，在德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场，广播通知乘客所有航班取消，并要求乘客离开机场。原定进港航班改降其他机场。

美方披露事先获通知

以色列军队电台19日凌晨报道，以色列多名高级安全官员到特拉维夫市基里亚军方总部集合。以色列军方回应媒体采访时说，对伊朗发生爆炸的报道“眼下不予置评”。以色列总理府拒绝证实以色列对伊朗发动袭击的报道。

美国《纽约时报》援引两名以色列军方官员的话报道，以色列对伊朗发动空袭。路透社以一名知情人士为消息源发出同样报道，并说以方事先通知了美国。美国彭博社先前报道，以色列官员18日通知美方，以方计划在24至48小时内发起打击。

伊朗多地遭空袭消息传出后，美国共和党籍联邦参议员马尔科·鲁比奥在社媒平台X写道：“以色列有能力利用战机从叙利亚和伊拉克空域打击伊朗境内目标，无需进入伊朗空域。”《以色列时报》说，鲁比奥暗示以军战机为避免在伊朗空域遭击落，可能从伊朗境外发动空袭，但没有迹象表明他事先得到以方会空袭伊朗的汇报。

以色列《耶路撒冷邮报》报道，当地消息人士说，叙利亚南部苏韦达省和伊拉克首都巴格达一带以及巴比伦省19日凌晨传出爆炸声。美国广播公司援引的美方官员无法证实伊拉克和叙利亚同时遇袭的报道。

据叙利亚媒体报道，叙利亚政府军在苏韦达省和叙南部另一个省份德拉省的阵地19日凌晨遭到空袭，其中包括叙军在德拉省一处雷达阵地。

伊拉克北部库尔德自治区首府埃尔比勒和摩苏尔省居民19日凌晨听到喷气式战斗机轰鸣。

“并非针对核设施”

伊朗多地传出爆炸声数小时后，美国有线电视新闻网援引一名美国高级官员的话报道，以色列方面告诉美方，空袭旨在报复伊朗上周末对以色列的空袭，但是意在“有限度”打击伊朗军事目标，并非针对伊朗核设施和平民目标。

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬18日在联合国安全理事会就中东地区局势召开的会议上警告，以色列必须停止采取任何针对伊朗利益的“军事冒险主义”行径。一旦以色列使用武力、侵犯伊朗主权，伊方将毫不犹豫捍卫自身固有权利，作出“果断、适当回应”，令以色列“后悔其行径”。

据路透社报道，伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官18日早些时候表示，继以色列先前发出报复警告后，伊朗将重新评估“核战略”。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西15日说，伊朗14日出于“安全考虑”一度关闭核设施，于次日重新开放。当有媒体问及以色列打击伊朗核设施的可能性时，格罗西说：“我们一直担忧这种可能性。”

伊朗14日凌晨动用大批无人机和弹道导弹、巡航导弹袭击以色列军事目标，以报复伊朗驻叙利亚外交设施本月初遭袭。对于伊朗此次报复袭击，美国、英国、法国等国帮助以方拦截。以方宣称，来袭导弹和无人机“99%”被拦截，以军仅一处军事基地遭“轻微破坏”。连日来，以色列一直威胁报复。美国则告诉以色列，不支持也不会参与以方对伊朗发动报复。（胡若愚 王逸君）

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