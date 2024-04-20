新华社意大利威尼斯4月18日电（记者张馨文 韩啸）第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆18日在意大利威尼斯举行展览开幕活动。

本届中国国家馆展览主题为“美美与共：集”，突出汇聚、交流、融合之意，希望传递中国传统文化中海纳百川、和合共生、美美与共的价值理念。

本届中国国家馆展览由浙江大学教授王小松和独立策展人姜俊共同策划，分为两部分，分别是由“中国历代绘画大系”图像文献组成的版块“集”和由7位中国当代艺术家作品组成的版块“传”。

据王小松介绍，“中国历代绘画大系”收录了海内外260余家文博机构的12405件（套）中国历代绘画精品佳作。在“集”版块中，精选出来的100件散落于海外的中国历代绘画作品的数字档案将以多媒体形式展示。

而在“传”版块中，7位中国当代艺术家基于“中国历代绘画大系”展开新的创作，从建筑、山水、人物、花鸟等不同绘画元素切入，既体现中国传统文人的雅集文化，也强调了传统与当代之间的传承。

中国驻意大利大使馆文化处参赞张凌霄在开幕致辞中表示，威尼斯双年展中国馆展览为中意共同纪念马可·波罗逝世700周年活动增添了非常重要内容，也将进一步促进两国文明互鉴和各方面的友好交往。

威尼斯纪念马可·波罗逝世700周年委员会代表、意前副外长劳拉·芬卡托在致辞中说，威尼斯双年展中国馆通过文化架起桥梁，建立相互尊重的积极关系。芬卡托在现场接受新华社记者采访时说，本届中国馆的主题向大家表明，意中文化都拥有悠久历史，双方能够尊重不同的起源，在和谐中建立越发紧密的关系。

“中国馆展览充满了想象力，”意大利文化部前副部长维托里奥·斯加尔比对新华社记者说，“从展览中我们可以看到中国艺术家如何与世界联接并在艺术研究中享受自由。”

中国馆的展览吸引了众多来自世界各地的观众。来自斯洛伐克的艺术教师丹尼尔·格伦对记者表示：“它让我领略到了中国传统文化对自然环境的热爱和关注。”

第60届威尼斯国际艺术双年展于2024年4月20日至11月24日举办，本届主题为“处处都是外人”。

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