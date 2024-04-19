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中印尼高级别对话合作机制举行第四次会议

2024年04月19日23:53 | 来源：新华网
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新华社印度尼西亚纳闽巴霍4月19日电（记者叶平凡 陶方伟）当地时间4月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特在印尼共同主持中印尼高级别对话合作机制第四次会议，就下阶段务实合作深入交换意见，达成广泛共识。

王毅表示，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，传统友谊深厚，合作密切深入。过去一年，习近平主席同佐科总统两度举行重要会晤，为中印尼关系发展作出战略指引。中方始终视印尼为发展的同路人、合作的好伙伴，始终从战略高度和长远角度看待和发展同印尼的友好关系。中方愿同印尼在各自特色现代化道路上携手前行，以两国元首战略共识为遵循，发挥好高级别对话合作机制统筹作用，合力构建更高水平、更高质量的中印尼命运共同体。

卢胡特祝贺中国全国两会成功举行，表示相信在习近平主席领导下，中国将实现高质量现代化，取得更大发展成就。印尼已顺利举行大选，新政府将延续对华友好政策，坚定奉行一个中国原则，致力于深化两国建设性合作。中印尼合作必将为两国和地区人民带来更多福祉，必将为亚太和平稳定繁荣发挥积极作用。

王毅表示，中方愿深化“一带一路”倡议同印尼发展战略全方位对接，擦亮雅万高铁这块“一带一路”合作金字招牌，将“区域综合经济走廊”和“两国双园”打造为两大新的旗舰项目，拓展数字经济、绿色发展、民生改善三个重点方向合作，为高质量共建“一带一路”注入新动能。中印尼要共同反对单边主义、保护主义，共同捍卫双方正当发展权利，维护正常国际经贸秩序。

双方全面梳理了各领域合作进展和发展方向，一致同意加强各部门对接，抓好落实工作，推动两国全面战略合作取得更大成果。

印尼外长蕾特诺出席会议。

(责编：卫嘉、白宇)

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