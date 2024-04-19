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外交部：全球安全倡议的现实意义和时代价值持续显现

2024年04月19日20:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月19日电（记者曹嘉玥）2022年4月，习近平主席提出全球安全倡议这一重大理念和行动方案。外交部发言人林剑19日在例行记者会上表示，两年来，中方秉持人类命运共同体理念，与国际社会携手同行，全面践行全球安全倡议，取得一系列积极重要的进展成果。

　　林剑说，倡议凝聚了以团结合作谋求共同安全的国际共识。倡议倡导走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，迄今得到100多个国家和国际地区组织支持、赞赏，写入多份中国与其他国家、国际组织交往合作的双多边文件，倡议框架下有关合作正在稳步推进。

　　“倡议为化解矛盾分歧、管控风险危机提供可行良方。”林剑说，针对乌克兰危机、巴以冲突、阿富汗问题等，中国专门发布立场文件，持之以恒劝和促谈，为政治解决地区热点问题发挥建设性作用。中方成功促成沙特和伊朗和解，带动中东地区形成“和解潮”，为有关地区国家化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立典范。

　　“倡议为维护世界和平安宁注入强劲动力。”林剑介绍，中方发布《全球安全倡议概念文件》，并在国际维和、反恐、气候变化、防灾减灾、打击跨国犯罪等领域深化国际合作。面对网络安全、人工智能治理等新兴安全领域难题，中方发起《全球数据安全倡议》《全球人工智能治理倡议》等，引领新兴领域国际安全治理进程。

　　林剑说，倡议推动完善国际安全对话平台机制，引领地区安全合作不断前行。中方积极推动上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议机制、东亚合作机制等框架下安全领域交流合作，持续打造北京香山论坛、全球公共安全合作论坛（连云港）、中非和平安全论坛、中拉高级防务论坛等一系列国际安全交流对话平台，汇聚国际社会应对安全挑战的共识与合力。

　　林剑表示，作为中方为应对国际安全挑战提供的重要公共产品，全球安全倡议的现实意义和时代价值持续显现。“中方欢迎所有爱好和平、致力发展的国际社会成员积极参与倡议合作，共同建设一个持久和平、普遍安全的美好世界。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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