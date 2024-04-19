新华社北京4月19日电（记者曹嘉玥、刘杨）针对美方近期涉及中国钢铝行业、造船业等的言论，外交部发言人林剑19日表示，美方有关说法完全不符合事实，损害中美经贸关系，与两国元首旧金山会晤共识背道而驰。中方对此严重关切、强烈不满，将采取一切必要措施坚决捍卫自身权益。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国总统拜登在匹兹堡发表公开讲话，声称中国政府长期大量补贴中国钢铁企业扩大产能，以不公平的低价向全球市场倾销，对美造成损害。美方表示美贸易代表正调查中国钢铝行业，威胁将自华进口钢铝关税税率调整为当前3倍。美政府正认真审视中国政府针对造船业的产业政策做法，若证实中国政府实施了不公平行为破坏自由和公平贸易，美方将采取行动。中方对此有何进一步评论？

林剑表示，美方有关说法完全不符合事实，损害中美经贸关系，与两国元首旧金山会晤共识背道而驰。中方对此严重关切、强烈不满。

第一，中国钢铁行业主要立足于满足国内市场需求，没有任何刺激出口的补贴政策，且长期以来出口比例保持在5%左右，远低于日本、韩国等钢铁生产国，对国际市场影响十分有限。反倒是美国为本国产业提供数千亿美元的歧视性补贴，还以“国家安全”为借口滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易。美方指责中方采取所谓“非市场行为”，是典型的“贼喊捉贼”，倒打一耙。

第二，美方多份研究报告显示，美造船业因过度保护在多年前就已失去竞争优势。中国相关产业发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果，得益于自身完整的工业制造体系和巨大的国内市场。美方将自身问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。

第三，美国上届政府以“国家安全”为由对部分世贸成员的钢铝产品选择性加征关税，对华进行301调查并加征关税，都是彻头彻尾的保护主义行径，已经被世贸组织裁定违背世贸规则，美方不但不纠正错误做法，还要威胁提高关税，宣布启动新的301调查，是在错上加错。

林剑说，中方将密切关注调查进展，要求美方谨言慎行，停止在选举年操弄中国议题，停止将经贸问题“泛安全化”，取消对华加征关税措施，停止加征新的关税。中方将采取一切必要措施坚决捍卫自身权益。

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