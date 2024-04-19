孟虹

2024年4月14日至16日，德国总理朔尔茨率大型经济代表团和三位联邦政府内阁成员访问中国。朔尔茨此次访华恰逢中德全方位战略伙伴关系建立十周年，访问时间长，城市多，随员规模大，议题广，交流方式多样，规格高。总体来看，此访在全球治理、经贸合作和人文交流方面取得了诸多成效，达成多项共识，并凸显出三大重要意义。

首先，化剑为犁，促进世界和平，依然是保持世界稳定和可持续性发展的根本。面对战争与和平、稳定发展与持续动荡、合作与脱钩三大全球治理与影响中德关系发展的核心问题，作为全球第二大和第三大经济体的中德两国领导人通过面对面的沟通交流，增进了互信与理解，并进一步达成共识，希望携手合作，肩负起时代的责职和重任。这对于缓和世界多地矛盾，避免地区冲突外溢和升级，极为必要和异常重要。

当今世界百年变局正在加速演进，不确定因素增多。中德合作的重要性和必要性再次得到凸显和重视，“共同可持续性行动”成为了朔尔茨此次访华的主导思想。在两国领导人会晤后，双方对于共同关切的国际和地区问题的解决之道与努力目标趋于一致。

其次，经贸合作始终是双边合作的“压舱石”和“稳定锚”。竞争论虽然不会消失，但更重要的是重视良性竞争。唯有促进两国经济互利共赢发展，继续保持和改善开放公正的竞争环境，中德才能在全球经济复苏振兴和未来发展中发挥“领头羊”作用。

近年来，中德经贸合作的重点通过定期举行的中德政府磋商，根据两国发展的现实需要不断进行宏观调整，逐步转向中高端技术领域。这次随同朔尔茨一起访问北京有三位德国内阁部长，即环境部长莱姆克、食品和农业部长厄兹代米尔以及交通和数字化部长维辛，充分凸显了气候保护、环境保护、数字化和交通基础设施及农业安全在现今中德合作中的重要性。

统计数据显示：中国连续第八年成为德国最重要的贸易伙伴；2023年中德双边贸易额达到2,531亿欧元，同比增长4.3%；同年德企在华投资规模再创新高，达到119亿欧元，占德国海外投资总额的10.3%；中德贸易额保持占中欧贸易总额的三分之一，德国对华投资也占欧盟对华投资的三分之一。不少德国大型企业在中国增加生产基地，调整营销模式。中国国内政治环境的稳定，经济持续保持每年超过5%的增长率，人口基数的庞大，幅员辽阔，均使得多年来在中国投资受益的德国企业对于未来合作也充满信心。这点从积极报名随同朔尔茨来华访问的西门子、宝马、奔驰、巴斯夫、蒂森克虏伯等德国大型企业高管名单中也可窥见一斑。

第三，世界的未来是青年人的，人文交流对于增进理解与合作不可或缺。中德年轻一代肩负着建构中德关系和全球未来发展的重任，加强青年一代的合作与交流，增进中德人文与科技合作，不仅可以更好地消除跨文化误解，也可以更好地促进共识的建立与友谊的植根。此次朔尔茨访华期间，日程满满，其中尤其突出了对于中国人文与历史、城市风貌的考察及与高校年轻学子的交流。

中德两国虽然处于不同的社会发展阶段，历史和政治治理模式不尽相同，但中国实施改革开放政策后快速发展和取得的成就，却全球独一无二。从地缘政治角度来看，德国依然在欧洲一体化和全球化进程中发挥着重要作用。此次朔尔茨访华之行，为新时期中德两国的合作开启了新格局。积极沟通，推进务实合作，维护多边国际秩序，促进和平和发展与稳定，避免再度形成冷战时期的阵营对抗格局，携手应对气候变化等全球挑战，无疑将构成朔尔茨执政时期中德合作的主基调。

（作者为中国人民大学区域国别研究院高级研究员、德国研究中心教授）

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