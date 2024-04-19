人民网首尔4月19日电 （记者莽九晨）2024“熊猫杯”韩国青年感知中国征文大赛启动仪式暨中国外文局亚太传播中心与韩国亚洲新闻集团战略合作签约仪式18日在韩国首尔举行，中国驻韩国大使邢海明、中国外文局副局长刘大为、韩国东亚文化中心院长卢载宪、韩国亚洲新闻集团会长郭永吉等中韩嘉宾，以及往届大赛获奖韩国青年代表、中韩媒体记者等出席启动仪式。

邢海明表示，青年是中韩关系的未来。两国青年心怀中韩友好写下的每一个字，都蕴含着中韩关系收获灿烂未来的巨大潜能。大熊猫是中韩两国民间当之无愧的友好使者，当前“‘福宝’热”风靡中韩两国，举办“熊猫杯”征文比赛正当其时，“熊猫杯”就是“福宝杯”。希望广大韩国青年以本次征文大赛为契机，感悟真实、立体、全面的中国，将中韩友好融入生动感人的文字中，为中韩关系持续健康稳定发展注入新动力。欢迎韩国朋友们多到中国去看望“福宝”。

刘大为表示，希望“熊猫杯”征文比赛能够成为深化两国青年友好感情、增进相互了解信任的平台，也期待更多青年朋友们投身到发展两国友好的实践中去。

郭永吉表示，希望以本届大赛为契机，深化两国文化交流与交融，消解青年群体之间的误会和分歧，促进双方相互理解。

卢载宪表示，希望青年朋友们在历史洪流中激流勇进，传承韩中友好，开拓两国关系新篇章。

2024“熊猫杯”韩国青年感知中国征文大赛以“我与中国”为主题，面向16至35周岁韩国青年群体征集韩文作文，倡导、鼓励参赛者从亲身经历出发，分享身边的“中国故事”。大赛将评出特等奖5名、优秀奖5名以及鼓励奖10名，并择机邀请获奖选手赴华交流访问。

大赛启动仪式上，中国外文局亚太传播中心和韩国亚洲新闻集团在现场嘉宾见证下，签署了战略合作协议。

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