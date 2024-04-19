人民网巴黎4月19日电 （记者于超凡）当地时间18日，“中法文化旅游年”项目《奔流：从上海出发——全球城市人文对话》（以下简称《奔流》）首季巴黎场系列活动启动仪式暨巴黎论坛于塞纳河畔的布隆尼亚尔宫举办。

2024年正值中法建交60周年和中法文化旅游年，也是巴黎奥运年。中国驻法国大使馆公使陈力、法国参议院法中小组副主席樊尚·卢奥（Vincent Louault）、同济大学建筑与城市规划学院教授、法国建筑科学院院士伍江，上海世博园主设计师、法国建筑科学院院士、院长马丁·罗班（Martin Robain），海派艺术家、上海大学美术学院教授陈家泠、法国赛努奇亚洲艺术博物馆馆长易凯（Eric Lefebvre）、法国巴黎拉德芳斯全球商务区代表皮埃尔-伊夫·吉斯（Pierre-Yves Guice）等中法政、商、学、艺界代表出席了活动。

法国参议院法中小组副主席樊尚·卢奥在启动仪式致辞中表示，上海与巴黎可以水为媒，面向未来在城市治理、可持续发展以及经济人文等多方面携手合作。他相信《奔流》项目将进一步巩固和加深中法人民情谊。启动仪式上，活动主办方向法方赠送了上海城市形象画册《上海：无限可能》与陈家泠为《奔流》特别创作的中国画鸢尾花瓷盘。

《奔流》巴黎论坛以“奔流·面向未来的无界之城”（Our Water, To a Boundless Future）为题，聚焦上海与巴黎人文联结与城市发展，探讨中法建交60周年为东西方文明对话创造的可能契机。嘉宾伍江、马丁·罗班围绕河流与历史遗产，分享了对水岸城市可持续发展的洞见。伍江提出江河交汇的地理位置会影响城市发展，以苏州河两岸公共空间变迁为例，不仅是滨水生态空间建设成果，也是重要历史文化遗产保护，更是社会进步发展的契机。马丁·罗班认为巴黎与上海分别以巴黎奥运会、上海世博会等盛会为契机，为人类文明进步、城市居民福祉进行了有益探索与实践。

河流滋养城市，并启迪着人文艺术创作者，推动文明互鉴。法国策展人、前法国驻沪总领馆文化领事柯梅燕（Myriam Kryger），海派艺术家、上海大学美术学院教授陈家泠，法国赛努奇亚洲艺术博物馆馆长易凯、华东师范大学思勉人文高等研究院院长袁筱一、蓝带国际全球总裁安德烈·君度（Andre Cointreau）、上海交通大学城市科学研究院院长刘士林等6位中法人文艺术领域嘉宾，分别从艺术、文学、美食、城市传承变化与河流的共生关系等方面进行了交流互鉴。

创新推动“无界”，经贸界代表及行业领袖分享中法建交60周年以来的机遇与合作。对外经贸大学法国经济研究中心主任、索邦大学博导赵永升，雅高集团大中华区总裁罗凯睿（Gary Rosen），苏富比中国艺术品高级董事溥炜（Christian Bouvet），上海丝所科技文化公司创始人彭阳，上海静安苏河湾功能区代表及法国巴黎拉德芳斯全球商务区代表等6位嘉宾从水之精神出发，从不同角度共议跨界合作与产业创新间互动和融合。

《奔流》首季巴黎场系列活动持续18天，跨领域、跨国度、跨媒介，汇聚城市的历史记忆、美食之味、建筑之美、绘画之魂、影像之力，呈现中法人文艺术交流的绚丽拼图。

苏州河主题展以荣获2023年度百种上海好书的《上海图鉴：苏州河》为基石，精心筛选相关图文素材，全方位、多角度展示苏州河（吴淞江）悠久历史，以及两岸城市的更新与发展。

“中华餐饮世界表达·2024相约巴黎”活动邀请非遗本帮菜传人和法国蓝带厨师通力合作，以食物为媒介，展现出中法文化的融合和中法友谊的不凡。

两场重量级东方艺术展览——《行走江南园林》、《水岸丹青》，分别通过中式园林与水墨画、瓷器缂丝等不同艺术表现方式，展现了中华文化的传承与创新，东西方艺术的互鉴对“美”的深化和跃升。

“一条河与一座城”双城对话影像艺术展聚焦河流的变迁和城市生活方式的演变，展现了上海与巴黎的摩登之美和人文底蕴。

《奔流》首季巴黎场系列活动由上海市人民政府新闻办公室牵头发起，上海市静安区人民政府、上海市“一江一河”工作领导小组办公室、上海市地方志办公室和上海市社会科学界联合会支持，上海报业集团和上海市对外文化交流协会主办，澎湃新闻和苏河湾集团承办，上海音像资料馆和法国蓝带国际学校上海校区联合承办，特别鸣谢上海广播电视台、同济大学、法国AS建筑工作室和中国东方航空。

在中法建交60周年之际，《奔流》将作为使者，在上海与巴黎之间搭起沟通的桥梁，在文化交融中彰显两座城市的独特魅力。

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