刘少宾大使致辞。人民网记者 沈钧摄

人民网安卡拉4月19日电 （记者沈钧）4月18日，“展望中土经贸关系”第六届中土经贸论坛在伊斯坦布尔举行。中国驻土耳其大使刘少宾出席论坛并致辞，驻伊斯坦布尔代总领事吴健、北京语言大学副校长张宝钧、奥坎集团董事长奥坎、奥坎大学校长穆安、TUSIAD土中理事会主席兼DEIK土中理事会主席科尔汉及土商界和在土中资企业代表等900余人参加活动。

刘大使表示，当今世界百年变局加速演进，世界充满动荡不安，人类面临多重挑战。中国秉持人类命运共同体理念，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。无论国际风云如何变化，中国作为负责任大国，将始终保持大政方针的连续性和稳定性，坚定做动荡世界中的稳定力量和和平力量。集中精力实现中国式现代化，是中国人民当前最大的政治共识。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，高质量发展扎实推进，新质生产力加速形成，将引领14亿多人整体迈入现代化。

刘大使介绍了中国经济形势，指出中国经济长期向好的基本趋势不会改变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势不会改变，支撑高质量发展的要素条件在不断积累。中国将继续以自身的稳定发展，为世界经济增长提供强劲动力、为全球发展带来更多机遇。

刘大使表示，近年来，在习近平主席和埃尔多安总统的战略引领下，中土关系保持良好发展势头。中土两国同为发展中大国和重要新兴市场国家，拥有广泛共同利益。中方高度重视发展对土关系，愿同土方加强战略沟通，推进各领域务实合作，推动中土战略合作关系迈向新的更高水平。希望土方树立伙伴意识，为中土合作创造良好环境。

土方与会者表示，中土同为世界重要的新兴经济体，中土经贸合作前景广阔，潜力巨大。从中长期来看，双方应该加强合作，调整和优化贸易结构，进一步加强数字经济、绿色经济、新能源、高新科技等领域合作，推动两国经贸合作向纵深发展。

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