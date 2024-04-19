新华社东京4月19日电（记者刘春燕 欧阳迪娜）日本总务省19日公布的数据显示，3月日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）同比上升2.6%至106.8，连续第31个月同比上升。

报告显示，食品涨价仍是推高日本核心CPI的最主要原因，其中对物价拉动作用最大的统计类别依次为点心、烹调食品、谷物类食品等。此外，文娱类商品及服务价格仍持续显著上涨，旅游住宿及宠物食品价格同比涨幅明显。

报告同时显示，2023财年（2023年4月至2024年3月）日本核心CPI平均涨幅为2.8%，较上一财年的3.0%回落0.2个百分点。

由于日本经济迟迟未能摆脱通缩，日本央行多年来一直将持续、稳定地达成2%的通胀率作为政策目标。截至今年3月，该国通胀率已连续24个月达到或超过2%。但当前通胀更多依赖成本上升，而非由需求增加拉动。

3月19日，日本央行基于通胀目标“有望达成”的判断，决定结束负利率等超宽松货币政策。有专家分析说，日本通胀率仍存回落的可能性，持续、稳定地达成目标“还需要时间”。

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