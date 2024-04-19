人民网里约热内卢4月18日电 （记者陈海琪）当地时间4月18日，巴西里约天主教大学孔子学院成功举办2024年“国际中文日”庆祝活动。中国驻里约热内卢总领事田敏、里约天主教大学校长安德森·佩德罗索等嘉宾出席活动并致辞。

田敏肯定了孔院的成就，并希望里约孔院以中巴建交50周年为契机，继续在中文教学和文化交流领域不断创新，为建设巴西中文教育体系发挥积极作用，为希望学习中国文化的巴西友人提供丰富的教育资源，继续为推动中巴文化教育领域交流合作作出更大贡献。总领馆将继续为中国和领区各界深化文化合作提供便利和协助，推动中巴全面战略伙伴关系不断走深走实。

中国驻里约热内卢总领事田敏在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

安德森表示，中文是世界上最古老、最迷人的语言之一，拥有数千年的悠久历史，影响深远。中文以其结构复杂的文字和独特的节奏性，让人心驰神往。此外，它还是世界上使用最广泛的语言，母语使用者超过十亿，在全球舞台上扮演着越来越重要的角色。孔院中文教师在不同文化之间架起桥梁，促进相互理解，加强两国人民之间的深情厚谊。

里约天主教大学校长安德森·佩德罗索在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

随后，里约孔院与各合作伙伴展示合作成果。在中国驻里约总领馆的积极协调和里约天主教大学的大力支持下，里约孔院一年来与中石油国际事业巴西公司、中石油东方物探巴西公司、里约市教育局等机构先后签署了中文教育合作协议。

里约孔院与各合作伙伴展示合作成果。人民网记者 陈海琪摄

本次活动的文艺表演环节精彩纷呈。翩跹灵动的中国舞、回味悠长的中国民乐演奏、娓娓动听的中文歌曲表演、刚劲有力的中国武术表演和情谊深长的巴西歌曲联唱给观众带来一场精彩的视听盛宴。

活动现场，外国友人进行中文歌曲表演。人民网记者 陈海琪摄

最后，文化体验活动正式开始。展台前人头攒动，巴西师生纷纷参与其中，体验中国书法，品鉴中国茶，体验中医按摩和针灸，咨询中资企业招聘，并品尝中国美食等。

活动现场，巴西友人体验中医按摩和针灸。人民网记者 陈海琪摄

本次活动以“中文：架起文明互鉴桥梁”为主题，由里约热内卢天主教大学孔子学院主办，山河文化促进中心、国家电网巴西控股公司、里约华人联谊会、武林道、东方文化学院、广州花园酒店、新征程文化贸易公司协办，中国海油巴西公司、中国石化巴西公司、安骏物流、中国移动巴西公司、中油物探巴西公司赞助。里约各侨团、中资企业、中外媒体、中文教师代表及里约天主教大学师生等中巴各界人士200余人参加了庆祝活动。

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