人民网迪拜4月18日电 （记者管克江、任皓宇）当地时间4月18日下午，第七届中国国际进口博览会推介会在阿联酋迪拜举办，中阿各界代表150余人参会。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。中国国际进口博览局供图

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，今年是中阿建交40周年，中阿两国关系树立了不同民族和文化友好交往的典范，中阿全面战略伙伴关系进入新阶段。历届进博会的成功举办是中国经济韧性强、潜力大、活力足的真实写照，中国将不断为世界经济增长注入新动能，以自身新发展继续为世界提供新机遇。欢迎阿联酋各界朋友来到第七届进博会，把更多商品和服务带到中国，把更多新项目、业务落到中国，共享商机，共创未来。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫致辞。中国国际进口博览局供图

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫表示，近年来，阿中两国经贸关系保持强劲的发展势头且日益繁荣，双方在经贸交往、人文交流、投资合作等领域的交流不断深化并取得丰硕成果。进博会是一场全球经贸盛会，为阿中两国之间的合作交流提供了广阔的平台。我们鼓励更多的阿联酋企业参加进博会，实现互利共赢。

国家会展中心（上海）总裁宁风致辞。中国国际进口博览局供图

国家会展中心（上海）总裁宁风表示，阿联酋是进博会的常客，连续六年参加进博会，阿联酋的椰枣、骆驼奶粉，深受中国消费者喜爱，共享中国市场。第七届进博会筹备正加快推进，已签约展览面积近27万平方米，诚邀阿联酋各界朋友参加第七届进博会，共同书写开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

迪拜商会亚洲区域总监马万·马瑞表示，阿联酋与中国之间的友好关系源远流长，双边关系坚实牢固，贸易和投资基础深厚。进博会作为全球首个以进口为主题的国家级展会，提供了独特的展示平台，阿联酋企业可以结识潜在的合作伙伴并探索中国市场，迪拜商会将为此提供帮助。

中国工商银行迪拜分行行长罗伟表示，中国工商银行是进博会的全面合作伙伴，汇聚全球力量。进博会是连接国际企业和中国市场的有力平台，工商银行迪拜分行将继续致力于推动中阿经济、贸易与投资合作，积极支持节能环保、基础设施绿色升级相关领域合作。

中国国际进口博览局与阿联酋中国商会签署合作备忘录。中国国际进口博览局供图

推介会上，中国国际进口博览局与阿联酋中国商会签署合作备忘录。中国国际进口博览局工作人员向来宾详细介绍了进博会的成效和各板块特点。

在阿期间，进博会推介工作组赴驻迪拜总领馆、工商银行迪拜分行等机构及阿联酋最大的骆驼养殖场—阿联酋骆驼奶制品工业公司牧场访问，推动更多阿联酋企业参加进博会。

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