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武装冲突以来苏丹已有391人死于霍乱和登革热

2024年04月19日11:19 | 来源：新华网
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　　新华社开罗4月18日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹卫生部18日发布新闻通报说，自去年4月苏丹爆发武装冲突至今，该国已有391人死于霍乱和登革热。

　　苏丹卫生部长海赛姆·易卜拉欣在通报中说，目前苏丹已有12个州报告近1.1万例霍乱病例，其中死亡病例325例；报告登革热病例9000例，其中死亡病例66例。

　　易卜拉欣表示，苏丹卫生部已作好应对紧急情况的准备，并在霍乱流行较严重的州采取紧急干预措施，有效降低了当地流行病的感染率。

　　易卜拉欣强调，目前向各州提供卫生服务是重中之重。他说，苏丹财政部进口了价值190亿苏丹镑（1元人民币约合83苏丹镑）的紧急药品，目前该国药品供应稳定。此外，苏丹卫生部已向各州分发约4000吨救生药品及医学实验室耗材。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆发生武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年的武装冲突已导致苏丹全国约65%的人口无法获得医疗卫生服务，受冲突影响地区70%至80%的医疗机构不再运作，多种传染性疾病正在该国大范围传播。

(责编：徐祥丽、崔越)

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