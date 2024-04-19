新华社联合国4月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪18日表示，独立建国是巴勒斯坦人民几代人的夙愿，正式加入联合国则是这一历史进程关键一步。由于美国的否决，巴勒斯坦人民几十年的梦想被无情击碎。中方对美国的决定感到十分失望。

美国当天在安理会否决关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案。傅聪在表决后的解释性发言中说，有关国家质疑巴勒斯坦是否符合《联合国宪章》规定的会员国资格，暗示巴勒斯坦是否“爱好和平”还是个问题。这样的指控对于饱受被占领之苦的巴勒斯坦人民来说，不啻于在伤口上撒盐，是极大的侮辱。如果出于政治算计不支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，不妨大方地说出来，而不必找借口对巴勒斯坦人民进行二次伤害。

傅聪说，由于美国的否决，巴勒斯坦人民几十年的梦想被无情击碎。中方对美国的决定感到十分失望。独立建国是巴勒斯坦人民几代人的夙愿，正式加入联合国则是这一历史进程关键一步。早在2011年，巴勒斯坦就提出了申请，由于个别国家的反对，安理会当时的行动被搁置。13年已经够久，可相关国家还在抱怨时间不够、不该急于行动。这种说法是不真诚的。当前与以往任何时候相比，接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国都更具紧迫性。

傅聪表示，有关国家不支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，声称理由是巴勒斯坦国不具备治理国家的能力，中方对此不能同意。过去13年里巴勒斯坦局势发生许多变化，其中最根本的是约旦河西岸定居点不断扩张，巴勒斯坦作为国家的生存空间不断被挤压，“两国方案”的基础不断被侵蚀。有关国家对此视而不见，采取默许甚至纵容的态度，现在又反过来质疑巴勒斯坦不具备执政能力，这完全是混淆是非的强盗逻辑。

傅聪强调，独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容置疑、不容交易。有关国家将巴以直接谈判作为前提，声称巴勒斯坦加入联合国只能是谈判得到的结果，这是本末倒置。在以色列方面越来越明确拒绝“两国方案”的情况下，由联合国接纳巴勒斯坦国成为正式会员国，可以让巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，将有助于为恢复巴以谈判创造条件。所有真心支持“两国方案”的国家，都不应该反对巴勒斯坦正式加入联合国。

傅聪表示，中方相信，总有一天巴勒斯坦国将在联合国享有同其他所有会员国同等的权利，巴勒斯坦和以色列作为两个国家可以比邻而居、和平共处，巴勒斯坦人民和以色列人民都过上安宁、幸福的生活。为了这一天早日到来，中方将继续作出不懈努力，发挥建设性作用。

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