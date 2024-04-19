人民网里约热内卢4月18日电 （记者陈海琪）为迎接2024年“国际中文日”，近日巴西圣保罗州立大学孔子学院举办线上仪式，推出由其翻译出版的《国际中文教育中文水平等级标准》（以下简称《等级标准》）葡语版。此次活动由圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹主持，孔子学院巴方院长路易斯·安东尼奥·保利诺、中国驻巴西大使馆教育参赞王志伟、教育部中外语言交流合作中心标准与考试评估处代表宋亚迪、翻译团队代表阿米尔顿·雷斯出席活动并致辞。

据介绍，《国际中文教育中文水平等级标准》是首个以中国教育部、中国国家语言文字工作委员会名义发布的面向外国中文学习者，全面描绘评价其中文语言技能和水平的语言文字规范。曾出版《论语》《道德经》等十余部经典著作的圣保罗州立大学孔子学院，此次翻译出版《国际中文教育中文水平等级标准》是在新领域的尝试。

保利诺表示，今年是中巴建交50周年，圣保罗州立大学孔子学院作为巴西中文传播的先驱，见证了中文学员人数从0到4000的飞跃。目前，面向葡萄牙语学习者的教学资源依旧缺乏。葡语版《国际中文教育中文水平等级标准》的翻译出版，对中文学习者达到不同级别水平进行了精确的量化描述，对中文课程设置和中文教师教学目标进行了设定，并测评了中文学习者的学习成效。

王志伟表示，《等级标准》葡语版的翻译出版是巴西中文教学进入高质量发展阶段的重要标志之一，对葡萄牙语中文学习者及从事国际中文教育的教师而言都具有重要指导意义和参考价值，也将促进中文和葡萄牙语的互通互译。

宋亚迪表示，《等级标准》葡语版的翻译出版，不仅为广大葡语国家中文学习者提供了明确、科学的中文学习路径和客观、公正的评估体系，更有助于提升葡语国家中文学习者的学习效率和学习质量，推动中国和葡语国家在语言与文化层面的深入交流与合作。

阿米尔顿介绍了《等级标准》葡语版的特点以及中葡在词汇、语法等方面的差异性。他指出，该书共收录约1万个词语，以葡萄牙语列出本义及引申的所有义项，并提出了适用于葡语地区的一套语法用语体系，方便师生以双语理解词汇的准确含义，是极实用价值的中文学习工具书和测评指导体系。

巴西圣保罗州立大学孔子学院举办线上仪式，推出由其翻译出版的《国际中文教育中文水平等级标准》（以下简称《等级标准》）葡语版。圣保罗州立大学孔子学院供图

来自葡萄牙、巴西、圣多美和普林西比等葡语国家的当地中文教师、国际中文教师、志愿者和中文学习者等近200人在线参加活动。

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